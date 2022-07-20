Технологии
Теперь не нужно предоставлять бумажные документы при наличии их электронных аналогов
Руслан Исаков

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По мнению представителей Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Казахстана, подписанный Главой государства Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования» снизит издержки граждан и бизнеса, в том числе при получении госуслуг.

«Законом предложено ввести единую архитектуру «электронного правительства», которая обеспечит единый платформенный подход при цифровизации государственного управления», – рассказали в министерстве.

Сообщается также, что в рамках закона введен запрет на истребование у граждан и бизнеса данных, которые уже имеются в информационных системах, то есть не будет надобности в предоставлении бумажных аналогов документов. Таким образом равно­значность электронных и бумажных документов закреплена на законодательном уровне.

«Расширена сфера применения сервиса цифровых документов еGov mobile. Каждый гражданин может скачать еGov mobile на свой смартфон, это позволит не носить с собой бумажные документы», – прокомментировали в МЦРИАП. Также законом был изменен порядок выдачи свидетельств о госрегистрации актов гражданского состояния. Отныне после госрегистрации свидетельства о рождении, браке, разводе, смерти будут автоматически поступать в личный кабинет eGov граж­данина. Но при ходатайстве можно по-прежнему будет использовать право на получение бумажных версий.

Новый закон также позволит снизить цифровое неравенство жителей сел и городов, сократить затраты на содержание госаппарата, повысить эффективность принимаемых управленческих решений, усилить информационную безопасность и сократить дублирующие функции госорганов, сообщили в МЦРИАП РК.

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