Тепло возвращается

В самый пик морозов в поселке Шуак Жарминского района не выдержала котельная. В результате в некоторых многоэтажках пришли в негодность радиаторы отопления, кое-где вода затопила квартиры. Люди вынуждены включать обогреватели, чтобы хоть как-то поддерживать тепло в домах, и теперь ждут «космических» счетов за электричество.

– Почти две недели замерзаем. Говорят, еще неделю отопления не будет, – сообщает жительница поселка Кенжебеке Станова.

Последствия аварии устраняются, на месте работают семь бригад. Основная проблема – брошенные квартиры, именно в них произошли порывы радиаторов.

– В 120 квартир мы доставили теплообогреватели. В женскую колонию, которая также отапливается от котельной, завезли 60 электрообогревателей. В поселке создан штаб. Стараемся как можно быстрее решить проблему, – говорит аким Жарминского района Жаркынбек Байсабыров.

Частично тепло начало поступать в квартиры, но температура в домах едва достигает отметки в восемь градусов.

– Котлы, которые использовались на объекте, – очень чувствительные, со сложным программным обеспечением. В течение суток три раза пытались их запустить, но все три раза происходила остановка. Сегодня сеть, которая идет в поселок, циркулирует, – рассказал о ситуации заместитель акима области Абай Димитрий Гариков.

Власти области и района провели рейд по селу, посетили колонию, жилые дома, школу и детский сад. В последнем имеется альтернативное электро­отопление, которое было запущено 23 февраля.

– Ситуация находится под контролем, котлы циркулируют. 23 февраля была обеспечена стабильная работа котла № 1. Котел № 2 находится в резерве. В данный момент ситуация в поселке Шуак стабильная. В детском саду и школе тепло есть. Во избежание гидроударов в теплосети температура в теплоносителях повышается постепенно. Всего на месте задействованы больше 40 человек личного состава ДЧС области Абай и войсковой части 68303, пять единиц техники, – прокомментировал ситуацию начальник ДЧС области Манарбек Шапагатов.