Теплоэнергетика: без фирм-посредников и олигархов

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О теплоэнергетике» с сопутствующими поправками. Законопроектом закрепляются компетенция Правительства, уполномоченного органа, государственных и местных исполнительных и представительных органов в области теплоэнергетики, права и обязанности субъектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии.

В соответствии с законопроектом уполномоченный орган и местные исполнительные органы осуществляют государственный контроль в области теплоэнергетики в формах внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением объекта контроля и расследования. При этом уполномоченный орган осуществляет контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов в области теплоэнергетики субъектами теплоэнергетики, экс­плуатирующими тепловые сети систем централизованного тепло­снабжения общего пользования и тепло­электроцентрали, а местные исполнительные органы осуществляют контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов субъектами тепло­энергетики, эксплуатирующими котельные, тепловые сети в локальных системах централизованного теплоснабжения, и потребителями, эксплуатирую­щими теплопотребляющие установки.

Законопроектом устанавливается, что функционирование и развитие теплоэнергетики областей, городов и районов областей осуществляется на основе долгосрочных и среднесрочных мастер-планов развития теплоэнергетики, разработанных местными исполнительными органами соответствующей административно-территориальной единицы.

В целях сбалансирования в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе интересов субъектов теплоснабжения и потребителей систем теплоснабжения в области теплоэнергетики вводится государственное регулирование тарифов. При этом устанавливаются следующие критерии регулирования тарифов: экономическая эффективность, то есть цены должны отражать экономические затраты с учетом планируемых инвестиций в развитие теплоэнергетики, а также возможной оптимизации эксплуатационных расходов, возмещение затрат, когда тарифы должны формироваться и устанавливаться с учетом обязательности обеспечения достаточного дохода регулируемым субъектам теплоснабжения для покрытия затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание, топливо, капитальные затраты, возврат инвестиций, получения разумной нормы прибыли, простоты и прозрачности, что подразумевает, что правила и структуры тарифов должны четко пониматься, не должны быть чрезмерно сложными и должны быть прозрачными.

Законопроектом вводятся нормы по обязательному учету тепловой энергии и теплоносителей и требования к энерго­сбережению, повышению энергоэффективности, при этом будут приниматься меры государственной поддержки для стимулирования повышения энергоэффективности при производстве, транспортировке и потреблении тепловой энергии, в том числе посредством развития систем централизованного теплоснабжения общего пользования.

В ходе обсуждения депутаты, памятуя уязвимость сферы, которую продемонстрировали всей стране Экибастуз и Риддер, в буквальном смысле забросали представившего законопроект министра энергетики Алмасадама Саткалиева вопросами о том, повлияет ли устранение фирм-«прокладок» на тарифы и готов ли министр обуздать олигархов от теплоэнергетики, доведших наши ТЭЦ до ахового состояния.

– Ряд крупных технических сбоев на объектах теплоснабжения в 2022–2023 годах произошел в том числе по причине недобросовестного отношения собственников, то есть тех же олигархов. Поэтому депутаты предложили закрепить в законопроекте ответственность собственников-акционеров по обеспечению исправного функционирования объектов теплоснабжения для недопущения повторения печальных событий, которые произошли в Экибастузе, Риддере и других городах. Выскажите свою позицию по этому вопросу: вы готовы обуздать этих олигархов такими жесткими требованиями, обязанностями и ответственнос­тью? – спросил мажилисмен Бакытжан Базарбек министра энергетики.

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев напомнил, что права собственников предприятий относятся к законам «Об акцио­нерных обществах», а также подчеркнул, что в его ответе нет отсылки к конкретным персоналиям, а только к принципам ведения бизнеса.

– Есть нормы, связанные с защитой прав акционеров, и часть акционеров энергетических предприятий не имеет возможности управления данными объектами. То есть у нас есть предприя­тия, которые вышли на IPO, есть достаточно широкий круг акционеров, и вводить полную ответственность всех акционеров за функционирование того или иного энергетического объекта, наверное, не совсем соответствует законам. В рамках расследований тех или иных аварий были возбуждены уголовные дела, по которым часть ответственных лиц понесла наказание в соответствии с законодательством. Были проведены достаточно глубокие проверки на предмет возможности вывода средств акционерами с целью недопущения или нарушений обязательств по выполнению инвестиционных программ. В рамках комиссии по демонополизации принимались меры по возврату активов у нерадивых собственников в государственную собственность. Как вы знаете, Экибастузская ТЭЦ, Риддерская ТЭЦ были возвращены государству, как и ряд других объектов, – сказал он.

Однако спикер Мажилиса Ерлан Кошанов напомнил, что вопрос депутата касался ответственности собственников, и спросил, предусмотрена ли она в этом законопроекте.

– В данном законопроекте не предусмотрена. Поправка есть, она в работе, мы эту работу продолжаем, – пояснил Алмасадам Саткалиев.

Подняли депутаты и вопросы тарифообразования на тепловую и электроэнергию. Дело в том, что проектом закона устраняются так называемые «прокладочные» компании, деятельность которых способствует удорожанию электроэнергии. С 1 апреля лицензии на деятельность у таких компаний отзываются.

– Люди ожидают, что, если вы уберете посредников, прои­зойдет снижение тарифов на электроэнергию для населения. Одни эксперты говорят, что да, возможно снижение до 15–20%. Другие считают, что этого не будет. Каков Ваш прогноз? – спросил депутат.

– Нужно быть реалистом. Мы считаем, что не произойдет снижения, потому что те затраты, которые несли энергоснабжающие организации – а это штат, закупка электроэнергии – должны быть включены в тариф региональных энергосетевых компаний. Но сама эта мера не приведет ни к увеличению, ни к снижению тарифов. То есть за счет сокращения энергоснабжающих организаций, возможно, на рынке, появятся более эффективные механизмы ценообразования, но как тренд существенного снижения тарифов ожидать не стоит, – сказал Алмасадам Саткалиев.

Согласно повестке дня, депутаты одобрили в первом чтении проект закона «О государственных закупках». Как отметил депутат Руслан Кожасбаев, нормами предусматривается упрощение процедур закупок из одного источника. Так, для сельских акиматов товары, работы и услуги до 3 000 месячных расчетных показателей (МРП) предлагается закупать без проведения конкурса. Также в целях исключения затягивания процедур упрощен механизм обжалования закупок. Теперь функция по пересмотру итогов передается организатору закупок, на базе которого будет создаваться комиссия по рассмотрению жалоб с участием вышестоящего органа, органов контроля и представителей Национальной палаты предпринимателей. Кроме того, предлагается внедрение рейтинга потенциальных поставщиков. Это позволит перейти к автоматическому выбору и развитию неценовых критериев. Также законопроектом предусматривается введение института общественного мониторинга, особенно по работам, связанным со строи­тельством, введение перечня товаров, работ, услуг, закупки которых будут осуществляться среди субъектов малого и среднего предпринимательства. В целях поддержки местных компаний предлагается присваивать условную скидку в размере 1% по территориальному признаку.