Теплые выходные ждут казахстанцев

Выходные дни порадуют казахстанцев теплой погодой. Почти на всей территории республики ожидается погода без осадков, средняя дневная температура по стране – +23... +25, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Исключение составят западные области, которые будут находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Они вызовут кратковременные дожди с грозами, местами дожди будут сильные.
В Атырауской области в период 20–21 мая ожидаются разливы и подтопления. Ночью 20 мая в Акмолинской области, 21–22 мая в Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях сохраняются заморозки до -3 градусов.
В Астане и Алматы в субботу и в воскресенье, 21 и 22 мая, погода без осадков, переменная облачность, днем 24 тепла, ночью 9–13 градусов выше ноля. Но в понедельник синоптики обещают алматинцам кратковременные дожди и грозу, температура воздуха останется такой же.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усилится ветер 15–23 м/с с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15–20 м/с. В Павлодарской области местами туман, ветер 15–20 м/с. В Мангистауской области ночью местами возможен град.
В ближайшие трое суток на реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности. На Сырдарье сохранится повышенный приток воды к Шардаринскому водохранилищу. Ниже Шардаринского водохранилища в пределах ЮКО ожидается увеличение водности за счет увеличения сбросов из Шардары. На Урале ниже Уральска в дельте Волги продолжится постепенное нарастание уровней воды, в протоке Кигач ожидаются разливы и подтопления.