Эти меры направлены на усиление охраны и упорядочение потока паломников и туристов. Ежедневно святыню посещают сотни человек, и контроль на входе позволяет обеспечить безопасность и сохранность объекта, который считается духовным центром тюркского мира и национальной гордостью страны.

Турникеты – лишь часть более масштабных преобразований в национальном историко-культурном музее-заповеднике «Азрет Султан». Наиболее заметным стало изменение ландшафта: в радиусе около 150 метров от мавзолея ликвидирована зона орошаемого озеленения. Клумбы и газоны, созданные в ходе благоустройства несколько лет назад, демонтированы. На смену им пришла сухая подсыпка гравия.

Изначально зеленая зона должна была улучшить эстетическое восприятие территории и создать комфорт­ную среду для посетителей. Однако спустя несколько лет специалисты зафиксировали тревожные изменения в состоянии памятника. Повышенная влажность почвы привела к увлажнению фундамента и стен, что способствовало миграции солей в кирпичной кладке и появлению высолов – белых отложений, разрушающих исторический материал XIV века.

Доктор исторических наук, археолог Мухтар Кожа неоднократно подчеркивал, что задачи сохранения должны иметь безусловный приоритет перед вопросами благоустройства, а активный полив в непосредственной близости от древних стен недопустим. Ситуацию, по его мнению, усугубили и отдельные решения прошлых реставраций – отсутствие полноценной гидро­изоляции и использование современных материалов в отмостке, что усилило накопление влаги.

Международная группа архитекторов и реставраторов провела комплексное обследование памятника. Эксперты пришли к выводу, что именно искусственное увлажнение почвы стало одним из ключевых факторов риска, тогда как природные грунтовые воды не представляли критической угрозы.

ЮНЕСКО, в список Всемирного наследия которой включен мавзолей, в своих рекомендациях также указала на необходимость пересмотра ландшафтных решений и переноса элементов озеленения на значительное расстояние от исторического здания.

В 2025–2026 годах местные власти, опираясь на выводы специалистов, приняли решение отказаться от орошаемого озеленения в охранной зоне и заменить его нейтральным покрытием. Это позволило существенно снизить уровень влажности вокруг памятника.

Сегодня комплекс выглядит иначе: меньше зелени, больше регламента и контроля. Для одних это утрата привычного пейзажа, для других – осознанная мера ради сохранения святыни и архитектурного шедевра.