«Threads сәрсенбі»: как онлайн-челлендж стал главной площадкой для итогов года

Общество
370
Дана Аменова
специальный корреспондент

Молодежь превратила «Threads сәрсенбі» (Среда в Threads) в настоящий культурный феномен 2024–2025 годов. В последнюю среду декабря эта традиция достигла своего пика: пользователи массово делятся итогами уходящего года, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2025 году хэштег #ThreadsСәрсенбі окончательно закрепил за собой статус главной цифровой площадки для национальной рефлексии. Если раньше предновогодний контент ограничивался идеальными кадрами в Instagram, то Threads привнес в эту традицию искренность, текстовую глубину и локальный юмор.

В отличие от других соцсетей, подведение итогов года здесь представляет собой не бесконечные списки достижений, а зачастую одну сильную фразу или короткий честный список, сопровождаемый живой фотографией без фильтров.

Феномен «Threads сәрсенбі» показал запрос казахстанского общества на искренний диалог. Итоги года здесь превратились в форму коллективной терапии, где вместо зависти пользователи находят поддержку и единомышленников в комментариях.

«Благодарю Казахстан за его удивительную красоту и за возможность своими глазами увидеть эти великолепные пейзажи. Каждое мгновение здесь напоминает о величии природы и богатстве нашей страны», – выражают патриотические чувства молодые казахстанцы.  

Жители Акмолинской области активно поддержали акцию, делясь своими достижениями и успехами.

«Сегодня «Сәтті сәрсенбі» и хочется с благодарностью вспомнить уходящий год. Для нашего региона 2025-й стал годом реальных и позитивных изменений. Мы наблюдали масштабное развитие во всех сферах: открывались новые социальные объекты, укреплялась сельская медицина, а победы наших спортсменов приносили радость и гордость. Год показал, как Акмолинская область развивается шаг за шагом — в инфраструктуре, спорте и социальной сфере. Значимым событием стало и вручение ключей от новых квартир. Это был насыщенный год, подаривший стабильность и уверенность в будущем. Спасибо 2025-му за движение вперёд, возможности и достигнутые результаты», – пишут фолловеры.

Также некоторые люди в соцсетях рассказывают о том, что за прошедший период научились ценить спонтанность и видеть красоту в переменах.  

«Сәтті сәрсенбі! Знаете, иногда лучшие подарки – это те, которые мы не просили. #РақметСаған2025 за то, что все случилось не так, как я планировал, а даже лучше. За неожиданные встречи, спонтанные решения и новые маршруты. Это было красиво. Спасибо этому году за то, что научил доверять моменту. Пусть 2026-й будет еще интереснее! Спасибо, 2025 год за возможности, за рост, за ценные уроки и счастливые моменты. Пусть всё, что было начато, продолжится и в новом году», – сказано в тексте обращения.

Итоги 2025 года в Threads доказали: казахстанский сегмент соцсети — это живое сообщество, которое ценит подлинность и человечность выше безупречной картинки.

#итоги #год #челлендж #«Threads сәрсенбі»

Популярное

Все
Новые достижения в казахстанском футболе
Даже дедушке нет места
Вкус Нового года
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Получи и путешествуй
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Знание и осведомленность – самая надежная защита
Важный выбор студентов
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Впервые в истории
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Их подружил Кашгар
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях

Читайте также

Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре –…
Около 15 тысяч этнических казахов получили статус кандаса в…
Позитивные настроения
Когда чистота становится общим делом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]