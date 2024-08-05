Tik Tok-учитель провел рэп-экскурсию по угольной шахте

Образование , Культура , Наука
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Это первое видео учителя-блогера, снятое не в кабинете или студии

Фото: instagram.com/wanna_be_teacher

Мечтающий записать песни на все элементы из таблицы Менделеева Улан Усенов записал видео в шахте Карагандинского угольного бассейна, передает корреспондент Kazpravda.kz

Он опубликовал кавер на трек 1995 года хип-хоп исполнителя Coolio – Gangsta's Paradise. Учитель провел видео-экскурсию,  спустившись в угольную шахту. Улан Усенов назвал свое творение «Gangsta Mines» или же «Угле-парадайс».

Как рассказал автор ролика, это первое видео, снятое не в кабинете или студии.

«Надеюсь, процесс добычи угля шахтным методом станет для вас более понятным благодаря данному видео. Напомню, что в 7-м классе есть тема «Полезные ископаемые Казахстана», и обычно приходится показывать ученикам старые и некачественные фото из интернета. Но теперь есть множество фото и видео для объяснения этой темы ученикам», – отметил он под видео. 

Следом за угольным роликом вышел рилз про сталь, записанный в Темиртау.   

Улан Усенов признался подписчикам, что мечтает записать ролик об уране в местах добычи этой руды.

Напомним, гендиректор социальной сети Tik Tok Шоу Чу похвалил учителя химии из Казахстана Улана Усенова на форуме Digital Bridge 2023 в Астане.

Креативный педагог задался целью исполнить под популярные треки песни на каждый из 118 элементов таблицы Менделеева. На сегодня у него выпущено 44 песни. Информационно-обучающие ролики учителя химии Улана Усенова пользуются популярностью среди молодежи не только в Казахстане, но и за его пределами.

 

#уголь #учитель #шахта #ролик #Усенов

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