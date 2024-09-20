Тимур Абилкасымов назначен заместителем председателя АРРФР

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Распоряжением главы государства Абилкасымов Тимур Бокейханович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка», - говорится в официальном сообщении.

В прошлом Тимур Абилкасымов занимал должность партнера консалтинговой компании ПОО «Radius Advisory Lab», где консультировал коммерческие банки и крупные холдинги Казахстана и Узбекистана по вопросам совершенствования систем управления рисками, корпоративного управления и внедрения стандартов МСФО. Работал в компаниях квазигосударственного сектора и БВУ, являлся членом Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК.



Тимур Абилкасымов окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальностям «экономика бизнеса» и «экономика государственной политики» в 2011 году, получил степень MBA по специальности «риск-менеджмент» в Лондонской школе бизнеса и финансов. Является обладателем международного сертификата FRM (Financial Risk Manager) от Глобальной Ассоциации профессионалов по управлению рисками. Также он имеет сертификаты по операционным рискам, Базель III и Data science.



Ранее Тимур Абилкасымов занимал должность члена Совета директоров АО «Казтемиртранс» и «Kazakhstan Energy Reinsurance Company», а также работал старшим преподавателем в КазГЮУ им. М. Нарикбаева по риск-менеджменту. Являлся автором телеграм-канала Risk Takers, посвященного вопросам управления рисками, моделирования и финансового сектора.