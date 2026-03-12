При этом в Казахстане ставят задачу не просто нарастить объемы производства, а сформировать современную технологичную аграрно-индустриальную экономику, продукция которой покрывала бы внутренние потребности и стабильно продавалась на зарубежных рынках

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом Глава государства заявил на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Вы знаете, что десятилетиями экономика Казахстана страдала от дефицита и дисбаланса, которые стали серьезным препятствием для дальнейшего развития страны. Эта негативная тенденция сохраняется и в наши дни. Развитие производственного и сельскохозяйственного секторов носило инертный характер, износ коммунальной, энергетической, водной, дорожной инфраструктуры достиг критических масштабов. Теперь благодаря конкретным мерам со стороны Правительства ситуация постепенно меняется», - подчеркнул Президент.

В стране начали выстраивать новый индустриальный, энергетический и инфраструктурный каркас. Так, темпы роста обрабатывающей промышленности уже два года к ряду превышают 6%, формируя надежную экономическую основу регионов.

Только в прошлом году по всей стране открыто 190 новых производств на сумму свыше 1,5 трлн тенге с созданием более 22 тысяч постоянных рабочих мест. А в текущем году, по прогнозам Правительства, планируется запустить еще 200 предприятий стоимостью 1,7 трлн тенге, на которых будут работать почти 20 тысяч человек.

В результате в Казахстане возрождаются былые индустриальные мощности и создаются совершенно новые отрасли, к примеру, машиностроение и производство электротехнического оборудования.

«Безусловным приоритетом экономической политики стало комплексное развитие агропромышленного сектора, от которого напрямую зависит уровень жизни 7,4 миллиона наших граждан, или 36% населения, а также продовольственная безопасность страны», - продолжил Глава государства.

Финансирование отрасли за последние годы увеличилось в разы. В частности, в прошлом году на льготное кредитование фермеров впервые было направлено свыше одного триллиона тенге. Такая мощная поддержка аграриям никогда ранее не оказывалась, об этом они говорят сами, заметил президент.

При этом Казахстан ставит задачу не просто нарастить объемы производства, а сформировать современную технологичную аграрно-индустриальную экономику, продукция которой покрывала бы внутренние потребности и стабильно продавалась на зарубежных рынках.

Всего в прошлом году в этой сфере открыто 250 производств, благодаря которым в регионах формируются новые точки экономического роста и растет благосостояние местных жителей.

Благодаря целенаправленным усилиям государства в агропромышленный сектор начали приходить ведущие мировые компании. К примеру, в Алматинской, Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях и Шымкенте с участием зарубежных инвесторов будут запущены крупные предприятия по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья и производству продуктов питания.

Суммарные вложения в эти проекты составили свыше одного миллиарда долларов, что позволит создать десятки тысяч рабочих мест, добавил Токаев.