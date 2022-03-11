Токаев дал высокую оценку инициативам Международной Тюркской академии

Глава государства принял президента Тюркской академии Дархана Кыдырали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности и дальнейших планах Международной Тюркской академии. Президенту рассказали о мероприятиях, которые будут проводиться на высоком уровне в рамках празднования 150-летия Ахмета Байтурсынова и 125-летия Мухтара Ауэзова совместно с международными организациями.

Главе государства также были представлены «Атлас тюркского мира» и книги о нашей 5-тысячелетней антропологической истории, изданные Международной Тюркской академией.

Президент дал высокую оценку инициативам Международной Тюркской академии и поручил продолжить работу в этом направлении.