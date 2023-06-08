Токаев: Диалог и непредвзятость должны возобладать над идеологией войн и конфликтов

Фото: пресс-служба президента РК

«Господин президент, Вы говорили об открытости, терпимости. Вы призвали делегатов и участников привнести их в диалог. Каково же Ваше определение, Ваше видение успеха форума?» – поинтересовался Ричард Квест.

«С моей точки зрения, нам нужно глубже осмыслить суть проблем, которые мы имеем сегодня, проблем, которые ставят под угрозу источники существования человека, – обозначил Касым-Жомарт Токаев. – В действительности, жизнь простых людей во всем мире стала более трудной. В первую очередь, мы должны это признать. Во-вторых, мы не должны ориентироваться на громкие заголовки. Мы должны выйти за рамки заголовков и вести разговор о проблемах, которые, к сожалению, объединяют нас. Говоря коротко, мы должны их решать. С моей точки зрения, диалог, обмен мнениями, и, как Вы сказали, непредвзятость должны возобладать над конфронтацией, над идеологией войн и конфликтов».