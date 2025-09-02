Токаев: «Духовно-культурные связи между Великой степью и Великим Китаем никогда не прерывались»

Президент
69

Глава государства принял участие в церемонии открытия Культурного центра Казахстана в Китае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В рамках визита Президента Касым-Жомарта Токаева в КНР в Пекине состоялась церемония открытия Культурного центра Казахстана в Китае. В своем выступлении Глава государства отметил, что открытие Центра является очень значимым для духовной жизни двух народов.

– Это историческое событие, отражающее подлинное уважение казахского народа к китайскому народу. Это также знак дружественного отношения Китая к Казахстану. Прежде всего, выражаю искреннюю признательность Председателю Си Цзиньпину за поддержку этой инициативы, а также министру культуры и туризма Китая Сунь Елю, гражданам Казахстана и КНР, которые внесли свою лепту. Отрадно, что на сегодняшней церемонии присутствуют мои давние китайские друзья, дипломаты, профессор Лю Шицинь, у которого я учился в Пекине, а также представители творческой интеллигенции. Чем крепче будут культурно-гуманитарные связи, тем прочнее будет наша дружба. Искусство и культура – это золотой мост, объединяющий различные народы, – подчеркнул Президент.

Он сообщил, что в прошлом году в Астане открылся филиал Пекинского университета языка и культуры. В рамках нынешнего визита Главы государства в КНР в Казахстане были запущены вторая и третья мастерские Лу Баня.

– Сегодня казахско-китайские отношения продолжают поступательно развиваться. Мы вступили во второе «золотое 30-летие» двустороннего сотрудничества. Ежегодно успешно проводятся встречи и переговоры на высшем уровне. Растет объем взаимного товарооборота, который в прошлом году достиг 44 миллиардов долларов, это самый высокий показатель в истории. Ожидаем, что положительная динамика во взаимной торговле сохранится и в этом году. Хочу также отметить весьма плодотворные отношения в инвестиционной сфере. Китай является крупнейшим торгово-инвестиционным партнером Казахстана. Можно с уверенностью сказать, что позиции наших стран по международным вопросам во многом совпадают. Это еще раз доказывает, что Казахстан и Китай – вечные стратегические партнеры. Это отвечает национальным интересам наших народов, – заметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в ходе нынешнего визита китайская сторона проявила гостеприимство и оказала теплый прием делегации Казахстана.

– Считаю, что мой официальный визит был успешным и результативным. Мы с Председателем КНР Си Цзиньпином провели содержательные и весьма плодотворные переговоры. Достигнуты договоренности о развитии сотрудничества двух стран в различных областях. Мы с большой уверенностью смотрим на будущее отношений между Казахстаном и Китаем, – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что сегодня экономика Казахстана демонстрирует устойчивый рост.

– В стране реализуются масштабные экономические проекты. В этом году мы планируем довести объем ВВП до 300 миллиардов долларов. В числе наших приоритетов – развитие транспортно-логистического сектора, сельского хозяйства, энергетики, обрабатывающей промышленности, а также внедрение искусственного интеллекта. Для выполнения этих масштабных задач Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении сотрудничества с Китаем. Духовно-культурные связи между Великой степью и Великим Китаем никогда не прерывались. Очень важная задача – сохранить и приумножить их. Убежден, что особую роль в этом деле сыграет Центр национальной культуры, призванный популяризировать богатое наследие и самобытные традиции казахского народа. Центр также станет площадкой, на которой молодежь двух стран получает передовые знания и обменивается созидательными идеями, – сообщил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что духовность – это отражение мировоззрения, образа жизни и внутреннего мира каждого народа. Поэтому он подчеркнул, что центр, пропагандирующий самобытную культуру нашей страны, несомненно, будет способствовать укреплению взаимного уважения и сближению казахского и китайского народов.

– В Китае говорят: «Один цветок не делает весну, она приходит тогда, когда распускаются все цветы». Разные культуры, идеи и цивилизации обретают подлинную силу только тогда, когда обогащают друг друга во взаимном обмене и гармоничном сосуществовании, открывая путь к развитию и процветанию человечества. Сегодняшнее открытие Культурного центра Казахстана в Пекине – яркое воплощение этих ценностей, – отметил Президент.

Глава нашего государства в сопровождении министра культуры и туризма КНР Сунь Ели осмотрел Культурный центр. Касым-Жомарту Токаеву были представлены залы, библиотека, кабинеты казахского языка, музыки и творчества. В выставочном зале размещены экспонаты и артефакты, охватывающие историю Казахстана от древнесакского периода до начала XX века.

Экспозиция состоит из пяти разделов, посвященных археологии, ювелирному искусству, оружейному мастерству, музыкальным инструментам и этнографии. В библиотечном фонде центра около 1000 книг на казахском, китайском, английском и русском языках.

#Казахстан #президент #Китай #визит

