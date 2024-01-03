Токаев: Это серьезный урок для будущего поколения руководителей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan ответил на вопрос о том, было ли двоевластие после его вступления на должность президента, передает Kazpravda.kz

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«Попытки навязать модель двоевластия действительно были, и, должен сказать, эти попытки отличались целенаправленностью и организованностью. В сложившейся политической ситуации «транзита власти» политические манипуляторы сформировали некий параллельный центр власти. В нашей стране действовали президент и Верховный главнокомандующий, а также председатель Совета безопасности в лице экс-президента. Это, в конечном итоге, не могло не привести к властной коллизии», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, эта ситуация стала одной из предпосылок январского кризиса. Потому что заговорщики пытались использовать в своих интересах изобретенную модель двоевластия или «тандема».

«Помните, наверное, заявления ряда должностных лиц, в том числе бывшего министра юстиции, что по своему статусу Елбасы стоит выше Президента. Некоторые чиновники бегали поочередно по кабинетам. Они играли на этом и в конце концов заигрались. Позже я прямо сказал Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, что политические игрища, прежде всего, его ближайших соратников чуть было не разорвали страну», - говорит президент.

Он выразил мнение, что не должно быть «старшего и младшего президентов».

«Уходя – уходи». Это серьезный урок для будущего поколения руководителей, которое должно остерегаться таких вещей и всегда думать только об интересах государства и благополучии общества», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

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