Токаев: Это серьезный урок для будущего поколения руководителей

Президент, Политика
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan ответил на вопрос о том, было ли двоевластие после его вступления на должность президента, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

«Попытки навязать модель двоевластия действительно были, и, должен сказать, эти попытки отличались целенаправленностью и организованностью. В сложившейся политической ситуации «транзита власти» политические манипуляторы сформировали некий параллельный центр власти. В нашей стране действовали президент и Верховный главнокомандующий, а также председатель Совета безопасности в лице экс-президента. Это, в конечном итоге, не могло не привести к властной коллизии», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, эта ситуация стала одной из предпосылок январского кризиса. Потому что заговорщики пытались использовать в своих интересах изобретенную модель двоевластия или «тандема».

«Помните, наверное, заявления ряда должностных лиц, в том числе бывшего министра юстиции, что по своему статусу Елбасы стоит выше Президента. Некоторые чиновники бегали поочередно по кабинетам. Они играли на этом и в конце концов заигрались. Позже я прямо сказал Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, что политические игрища, прежде всего, его ближайших соратников чуть было не разорвали страну», - говорит президент.

Он выразил мнение, что не должно быть «старшего и младшего президентов».

 «Уходя – уходи». Это серьезный урок для будущего поколения руководителей, которое должно остерегаться таких вещей и всегда думать только об интересах государства и благополучии общества», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Полную версию интервью можно прочитать здесь.

#президент #мнение #власть

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