Токаев: Государство и впредь будет поддерживать волонтерское движение страны

Президент
214
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с Международным днем волонтеров, передает Kazpravda.kz

Фото: akorda.kz

«Сегодня, в Международный день волонтеров, мы чествуем тех, кто беззаветно помогает другим. Наши волонтеры воплощают в себе высокие идеалы доброты и человеколюбия, солидарности и гражданской ответственности. Эти фундаментальные ценности лежат в основе концепции «Адал азамат».

Благодарю всех, кто участвует в общественно значимых мероприятиях, реализует благотворительные проекты, заботится о нуждающихся. В вашей созидательной деятельности проявляется подлинный патриотизм. Государство и впредь будет поддерживать волонтерское движение страны», – написал президент РК на своей странице в X.

 

 

#Токаев #президент #поздравление #дата #волонтерство

Популярное

Все
Юная художница создает комиксы по истории и культуре казахского народа
Первая награда сезона
Больница больше не нужна?..
Крышка труду!
Кукуруза может стать «свинцовой»
Чиновничий земельный передел
«Маленькая страна» для большого дела
В 2 раза увеличили количество коек в городской "инфекционке" Шымкента
Конвейер, определяющий «самочувствие»
С заботой о ближних
В режиме выживания
Добро не имеет границ
Первыми приходят на помощь
Гололед в Астане: пригородные маршруты приостановлены, городские автобусы задерживаются
Кричать, а не молчать
Поверь в мечту
Сказка для детей и взрослых
Любовь сильнее смерти
Помни, не забывай
Казахстан выиграл четвертое золото на юниорском чемпионате мира по боксу
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
За отказ от прививок предложили ввести уголовную ответственность
Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец получил 6,8 года колонии
В режиме ожидания
Вокалистка из Казахстана победила на международном фестивале
Уроки воспитания для дебоширов
Вовремя остановить тирана
Бывшему высокопоставленному полицейскому заменили штраф на заключение в Актюбинской области
За хулиганство со стрельбой в многоэтажке дали реальный срок жителю ВКО
Когда начисляется штраф должникам за проезд по платным дорогам
Транссексуала-иностранца выявили в притоне в Атырау
Казахстанские гандболистки выступят на чемпионате мира
Крупный супермаркет в Караганде оштрафован за разные цены на один и тот же товар
У ФК "Актобе" новый тренер
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Тринадцать человек погибли при пожаре в алматинском хостеле
Как в Риддер тепло возвращали
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане

Читайте также

Аким ВКО доложил Токаеву о развитии региона
Токаев поставил ряд задач перед министром обороны
Ержан Сейткулов назначен заведующим отделом Администрации п…
Президент принял участие в церемонии подписания ряда соглаш…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]