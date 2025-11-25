Токаев и Бердымухамедов обсудили приоритетные направления сотрудничества

Президент
Президенты Казахстана и Туркменистана провели переговоры в расширенном составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления двустороннего сотрудничества. В частности, были рассмотрены вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного, транспортно-логистического взаимодействия.

Особое внимание было уделено реализации совместных проектов в сферах энергетики, промышленной кооперации, сельского хозяйства, IT, образования и медицины.

– Казахи и туркмены издавна являются родственными народами, связанными крепкими узами дружбы. Нас объединяют общая история, созвучные стремления и близкие культурно-духовные ценности. Мы придаем особое значение всестороннему развитию сотрудничества с Туркменистаном в духе добрососедства и взаимной поддержки. Совместными усилиями мы готовы уверенно двигаться к светлому будущему. Убежден, что стратегическое партнерство будет и дальше укрепляться во благо наших братских народов, – заявил Глава государства.

Президент Казахстана отметил, что между двумя странами налажены активные и продуктивные контакты на всех уровнях. Ведется работа между правительствами, укрепляются межведомственные связи. Наши государства также результативно взаимодействуют в рамках многосторонних структур.

По словам Токаева, Астану и Ашхабад объединяют общее видение и схожие подходы к развитию ситуации по многим вопросам региональной и международной повестки.

Особое внимание в ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев уделил торгово-экономическому взаимодействию. За последние пять лет объем взаимной торговли увеличился более чем в четыре раза и превысил полмиллиарда долларов.

По мнению Президента, важный вклад в укрепление экономических связей вносят около 140 компаний с участием туркменского капитала, успешно работающих в Казахстане. Объем казахстанских инвестиций в экономику Туркменистана превысил 120 млн долларов.

Глава государства отметил поступательное расширение культурно-гуманитарных связей. Президент напомнил о проведении перекрестных Дней культуры Казахстана и Туркменистана, а также открытии памятников выдающимся деятелям, внесшим значимый вклад в духовно-культурное наследие двух народов.

В свою очередь Сердар Бердымухамедов заявил, что Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнерами в Центральной Азии.

– Наши государства соединяют общность исторических корней, духовная близость культурных ценностей, а также традиции и обычаи, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. В политико-дипломатической сфере Туркменистан и Казахстан осуществляют конструктивное взаимодействие по актуальным вопросам глобальной повестки по обеспечения мира, безопасности, укреплению энергетической стабильности, развитию транспортной взаимосвязанности, достижению целей устойчивого развития и противодействию изменению климата, – сказал он.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Президента Туркменистана в Казахстан откроет новую страницу двустороннего сотрудничества и придаст дополнительный импульс укреплению дружбы и стратегического партнерства.

#переговоры #президент #Туркменистан #Акорда

