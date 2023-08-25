Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана

Главы государств Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В экспозицию вошли более 200 ремесленных изделий, изготовленных из камня, дерева, глины и драгоценных металлов. Также были представлены национальные костюмы с использованием традиционных орнаментов, картины известных таджикских художников и фотографии знаковых объектов Таджикистана.

Напомним, сегодня, 25 августа, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с рабочим визитом в Астану.

Ранее лидеры Казахстана и Таджикистана провели переговоры в узком формате и расширенном составе.

В рамках визита Эмомали Рахмона планируется также участие в мероприятиях, проводимых в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане.