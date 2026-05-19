Токаев: История Золотой Орды является предметом многочисленных глубоких исследований

В Астане с участием Главы государства проходит международный симпозиум «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

История Золотой Орды является предметом многочисленных глубоких исследований, заявил Президент.

«Сегодня ни один историк не ставит под сомнение мощь Золотой Орды – империи, правившей в Великой степи и занимавшей бескрайние просторы Евразии. Это – исторический факт. Империя, соединявшая Запад и Восток и оказавшая значительное влияние на развитие различных цивилизаций и формирование государств, была крупнейшей политической структурой, что также неопровержимо. Именно поэтому история Золотой Орды является предметом многочисленных глубоких исследований. Данная тема по-прежнему остается актуальной в наши дни, и, на мой взгляд, никогда не утратит своей значимости», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, летопись Золотой Орды – это общая история человечества.

«Важно, что этот симпозиум объединил разные исследовательские школы, специализирующиеся на истории Золотой Орды и истории Великой степи. Здесь можно по справедливости отметить роль российских ученых, которые многие годы плодотворно занимаются изучением этой большой темы, сумели сформировать массив научных работ, дающих обширные знания о Золотой Орде. В то же время тема Золотой Орды вышла за пределы одного государства, привлекла к себе внимание исследователей Китая, Монголии, США, Индии, Пакистана, Японии, Кыргызстана, Узбекистана, Египта, целого ряда европейских стран и, можно сказать, эта тема уверенно шагает по земному шару. В конечном счете, летопись Золотой Орды – это общая история человечества. Уверен, что сегодняшний уникальный симпозиум придаст новый импульс систематическому изучению всемирного наследия. Присутствующие здесь ученые и эксперты вносят значительный вклад в достижение этой высокой цели. Искренне верю, что ваш труд принесет весомые плоды, которые обогатят нашу общую историю и науку», - говорит он.

В Казахстане история Золотой Орды рассматривается как сложный, многомерный период в мировой летописи, говорит он.

«Упрощать данное обстоятельство ни в коем случае не следует, ибо это неизбежно приведет к линейному взгляду на это уникальное явление мировой истории, что чревато историческими ошибками, которые, в свою очередь, могут сдетонировать добрые отношения между государствами и народами. К сожалению, подобные случаи, связанные с различной трактовкой крупных исторических событий мирового значения, мы уже наблюдаем. В нынешней крайне сложной, напряженной геополитической ситуации важно уметь находить в истории человечества убедительные и вдохновляющие факты выстраивания миросозидательных конструкций и создания диалоговых платформ, не замыкаясь на мрачной хронологии войн. Понимаю, это нелегкая задача, потому что вся мировая летопись, от древнейших времен до настоящего времени, щедра на подробное описание именно войн и вооруженных конфликтов», - сказал он.

По его словам, причина такого явления вполне понятна: войны с их неисчерпаемым конфронтационным потенциалом гораздо легче поддавались описанию, нежели монотонные процессы созидания в условиях мирной жизни.

«Кстати, знаменитый роман Льва Толстого «Война и мир» это феноменальное и фундаментальное описание скорее войны, чем мира. Но именно сейчас, когда мировое сообщество подошло к исторической «дорожной развилке» и стоит перед цивилизационным выбором, критически важно объединить усилия авторитетных, профессиональных ученых, чтобы представить нашу общую историю как фактор единения народов», - продолжил Президент.

В мероприятии принимают участие делегации из более чем 20 стран мира. В их числе историки-медиевисты, археологи, востоковеды, тюркологи, монголоведы, нумизматы, эпиграфисты, политологи, культурологи, искусствоведы, дипломаты и представители международных организаций.