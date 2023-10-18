Токаев: Казахстан готов увеличить поставку продукции в Синьцзян

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства, находящийся с официальным визитом в Китае, встретился в городе Урумчи с членом политбюро ЦК КПК, секретарем парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: akorda.kz

В рамках официального визита в Китайскую Народную Республику президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Урумчи и провел встречу с членом политбюро ЦК КПК, секретарем партийного комитета СУАР КНР Ма Синжуем.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил результаты взаимодействия Казахстана с Синьцзяном по многим направлениям, включая торговлю, промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм.

«Во взаимной торговле Казахстана с Синьцзяном особую значимость приобретают имеющиеся механизмы регионального сотрудничества, при должном использовании которых можно, на мой взгляд, значительно продвинуться вперед. Казахстан готов увеличить поставку различной продукции в ваш регион. Речь идет о металлургической, нефтехимической, машиностроительной, пищевой продукции, а также строительных материалах… Что касается потенциала сотрудничества в агропродовольственном секторе, то мы считаем, что здесь сохраняется большой потенциал, и Казахстан мог бы стать стабильным поставщиком экологически чистой сельхозпродукции на китайский рынок», – сказал глава государства.

Как отметил президент, установлены связи между 4-мя приграничными областями Казахстана и Синьцзяном, доля СУАР превышает 40 % от общего объема торговли между Казахстаном и Китаем, при этом товарооборот нашей страны с Синьцзяном за полгода текущего года вырос на 87 % и составил 8,5 млрд долларов.

Глава государства также отметил важное значение строительства третьего железнодорожного перехода между Казахстаном и Китаем. Он считает возможным в ближайшее время приступить к реализации этого проекта.

Помимо развития торгово-экономических связей подчеркнута важность развития сотрудничества в сфере водной отрасли и использования трансграничных рек.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделил развитию туристических обменов.

«Большую перспективу представляет сотрудничество в сфере туризма. Казахстан обладает значительным туристическим потенциалом, я специально создал новое министерство туризма и спорта. Мы рассчитываем на увеличение потока туристов из Китая в Казахстан. Правительство моей страны будет прилагать большие усилия по развитию туризма в стране. В то же время следующий год объявлен годом казахского туризма в Китае. Конечно, мы будем поощрять выезд казахских туристов в вашу страну с целью ознакомления, будь это природные красоты или же ваши достижения в социально-экономическом развитии», – отметил глава нашего государства.

Президент также остановился на историко-культурных и гуманитарных аспектах связей Казахстана и СУАР.

«Синьцзян издревле славился высоким уровнем культурного развития. Местные творческие коллективы заслуженно пользуются международным признанием. Мы поддерживаем всемерное развитие творческих обменов, взаимные гастроли, что, несомненно, будет способствовать укреплению уз добрососедства и дружбы», – отметил глава нашего государства.

В свою очередь Ма Синжуй отметил важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента Казахстана с председателем КНР, а также указал на значимость инициатив, выдвинутых на Форуме «Один пояс, один путь».

«Мы будем дальше углублять наше торгово-экономическое сотрудничество, делая акцент на такие сферы, как сельское хозяйство, трансграничная торговля, энергетика. Будем налаживать взаимодействие между нашими научными организациями, вузами и предприятиями, поощрять наши совместные предприятия для инвестиций и открытия бизнеса в Казахстане и в Синьцзяне», – сказал секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Ма Синжуй назвал визит лидера Казахстана в Синьцзян историческим и заверил, что руководство СУАР будет поддерживать контакты и расширять сотрудничество с Казахстаном.

В завершение встречи было отмечено, что визит президента Казахстана в СУАР придаст дополнительный импульс дальнейшему укреплению межрегиональной кооперации.  

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