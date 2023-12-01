Токаев: Казахстан присоединится к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает на Всемирном климатическом саммите в Дубае (ОАЭ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

«Я хотел бы выразить глубочайшую благодарность Его Высочеству шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за председательство на COP28.

Сегодня почти половина населения Земли проживает в регионах, находящихся в высокой степени зависимости от изменений климата.

Наибольшей опасности подвергаются малые островные развивающиеся государства, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и наименее развитые страны.

Постоянная геополитическая нестабильность и отсутствие энергетической безопасности также усложняют задачу сохранения внимания к климатической повестке дня», – обозначил глава государства.

По его словам, Казахстан полностью поддерживает настоятельный призыв ООН к конкретным действиям по сохранению окружающей среды для будущих поколений.

Казахстан стал первой страной в регионе, которая ратифицировала Парижское соглашение и приняла Стратегию углеродной нейтральности до 2060 года.

Новый Экологический кодекс РК будет способствовать всесторонней адаптации «зеленых» технологий практически в каждом секторе национальной экономики.

Казахстан обладает огромным потенциалом для развития ветровой и солнечной энергетики, а также для производства «зеленого» водорода и продолжит тесное сотрудничество с партнерами, чтобы раскрыть данный потенциал.

«Являясь ведущим экспортером урана, обеспечивающим 43% мировых поставок, мы играем решающую роль в производстве электроэнергии без выбросов углерода в глобальном масштабе», – констатировал Токаев.

Он отметил, что по мере декарбонизации мира в ближайшие десятилетия важнейшие минералы, включая редкоземельные, станут незаменимыми. Казахстан готов стать основным поставщиком этих минералов переходного периода.

Наша страна также активно поддерживает частные «зеленые» инициативы. Например, Ассоциация упаковщиков Казахстана работает над проектами по избавлению от пластиковых отходов, внося свой вклад в защиту экологии.

«Считаю принципиальным и справедливым не требовать от стран с развивающейся экономикой приносить в жертву национальное развитие и модернизацию во имя защиты климата. Напротив, эти цели должны идти рука об руку и подкреплять друг друга. Нужны смелые шаги», – заявил президент РК.

Сокращение выбросов метана – это самый быстрый способ замедлить темпы глобального потепления, продолжил он.

«Именно поэтому я рад сообщить, что Казахстан решил присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана.

В то же время мы стремимся решить масштабную в странах нашего региона проблему угля путем реализации в Казахстане первого в регионе Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP).

Чтобы обе эти инициативы увенчались успехом, мы призываем наших друзей и партнеров оказать конкретную поддержку», – сказал лидер Казахстана.

 

#Токаев #ООН #президент #климат #ОАЭ

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