Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе

Президент
225

Президенты Казахстана и Сербии провели переговоры в узком составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан считает Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе.

– Мы многое сделали для укрепления нашего взаимодействия во многих областях, прежде всего в экономике, а также в гуманитарной и культурной сферах. Был открыт прямой авиарейс между Астаной и Белградом, очень успешно развиваются наши торговые отношения. В Казахстане плодотворно работают более 60 сербских компаний. У нас общие подходы к основным международным вопросам. Считаю, что мы создали надежную и эффективную базу для нашего сотрудничества. Уверен, что Ваш визит имеет чрезвычайно важное значение с точки зрения придания дополнительного импульса нашим дружественным отношениям,  – говорит Глава государства.

В свою очередь Александр Вучич поблагодарил за гостеприимство.

–  Я полностью разделяю Ваше мнение, что наши страны связывают по-настоящему стратегические отношения. Глубоко убежден, что Ваши слова и преданный подход к делу вносят значительный вклад в развитие наших торгово-экономических связей. Убежден, что наша дружба выйдет на новый уровень благодаря укреплению взаимодействия в сферах искусственного интеллекта, информационных технологий и энергетики. Буду рад принять Вас с визитом в Сербии в ближайшее время, –  сказал он.

#Казахстан #президент #визит #Сербия

