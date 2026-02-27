Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан считает Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе.

В свою очередь Александр Вучич поблагодарил за гостеприимство.

– Я полностью разделяю Ваше мнение, что наши страны связывают по-настоящему стратегические отношения. Глубоко убежден, что Ваши слова и преданный подход к делу вносят значительный вклад в развитие наших торгово-экономических связей. Убежден, что наша дружба выйдет на новый уровень благодаря укреплению взаимодействия в сферах искусственного интеллекта, информационных технологий и энергетики. Буду рад принять Вас с визитом в Сербии в ближайшее время, – сказал он.