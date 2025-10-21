Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента KIA Corporation Хо-сунг Сонга орденом «Достық» II степени, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие казахско-корейского сотрудничества и укрепление дружбы между нашими народами. Вы внесли поистине значительную лепту в становление автомобильной промышленности нашей страны», – сказал Президент.