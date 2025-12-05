Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность всем предпринимателям, участвовавшим в конкурсах «Алтын сапа» и «Парыз», и вручил награды лауреатам.



Гран-при премии «Парыз» среди субъектов малого и среднего бизнеса присуждено ТОО «Ақ-Ниет-Агро» Северо-Казахстанской области, а среди субъектов крупного бизнеса – корпорации «Казахмыс» области Ұлытау.



Победителями премии «Алтын сапа» стали в номинации «Лучший индустриальный проект» – ТОО «Karlskrona LC AB» (г.Шымкент), в номинации «Лучший инновационный проект» – ТОО «AG TECH» (г.Астана).