Токаев наградил орденами «Достық» государственных и общественных деятелей Кыргызстана

Президент
135

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил государственных и общественных деятелей Кыргызстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Указом Главы государства за весомый вклад в развитие дружественных и союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном ордена «Достық» І степени был удостоен заместитель председателя Кабинета министров – председатель ГКНБ Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев.

Орденом «Достық» ІІ степени награждены депутат Жогорку Кенеша VII созыва Кыргызской Республики Дастанбек Джумабеков, советник Президента Кыргызстана Арслан Койчиев, общественный деятель Аскар Салымбеков.

В своем выступлении Президент Казахстана отметил, что видные государственные деятели Кыргызской Республики своим самоотверженным трудом и преданностью делу вносят большую лепту в развитие двустороннего сотрудничества.

– Благодаря вашим усилиям укрепляются связи в политике, экономике, культуре, последовательно расширяется межпарламентское взаимодействие. Отдельные слова благодарности хочу выразить председателю Государственного комитета национальной безопасности уважаемому Камчыбеку Кыдыршаевичу Ташиеву. Ваш вклад в развитие двустороннего сотрудничества в области безопасности, а также решение сложных задач обеспечения региональной стабильности заслуживает высокой оценки.

Это не просто церемония, а знак признательности и глубокого уважения Казахстана к братскому народу Кыргызстана. Уверен, сегодняшнее событие будет вписано золотыми буквами в летопись казахско-кыргызских отношений как символ вечного братства и добрососедства наших народов. Убежден, вы продолжите вносить существенный вклад не только в поступательное развитие своей Родины, но и в упрочение многогранного сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #награждение #Кыргызстан #Достык

