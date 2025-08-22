Президент Касым-Жомарт Токаев наградил государственных и общественных деятелей Кыргызстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Указом Главы государства за весомый вклад в развитие дружественных и союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном ордена «Достық» І степени был удостоен заместитель председателя Кабинета министров – председатель ГКНБ Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев.

Орденом «Достық» ІІ степени награждены депутат Жогорку Кенеша VII созыва Кыргызской Республики Дастанбек Джумабеков, советник Президента Кыргызстана Арслан Койчиев, общественный деятель Аскар Салымбеков.

В своем выступлении Президент Казахстана отметил, что видные государственные деятели Кыргызской Республики своим самоотверженным трудом и преданностью делу вносят большую лепту в развитие двустороннего сотрудничества.