Токаев наградил Пашиняна орденом «Алтын Қыран»

Президент
141

Глава государства наградил Премьер-министра Армении орденом «Алтын Қыран», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В своем выступлении на церемонии награждения Касым-Жомарт Токаев отметил, что считает Никола Пашиняна подлинным общенациональным лидером Армении, сумевшим вдохнуть новую энергию в развитие своей страны, придать мощный импульс преобразованиям во всех сферах государственного строительства.

– Под Вашим дальновидным руководством Армения уверенно встала на путь устойчивого прогресса, упрочила позиции на международной арене, показала пример продуманной, ответственной политики, будь это внутренняя или внешняя политика. В сложнейшей геополитической ситуации Вы проявили такое ценное качество, как умение принимать нестандартные волевые решения, которые, несомненно, принесут пользу всему армянскому народу. Вне всякого сомнения, это говорит о том, что дружественная, братская Армения выбрала путь мирного, устойчивого развития, в чем Ваша историческая заслуга. Особо хотелось бы отметить Вашу весомую роль в продвижении мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и подписании соответствующего итогового документа в Вашингтоне, – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодня казахско-армянские межгосударственные отношения выходят на уровень стратегического партнерства.

– В значительной степени этому способствовало Ваше активное участие в развитии многогранного сотрудничества между нашими странами. В знак признания Вашей исключительной роли и выдающегося вклада в развитие казахско-армянских отношений мною принято решение вручить сегодня Вам высшую государственную награду Республики Казахстан – орден «Алтын Қыран». Уверен, это событие станет еще одним ярким символом нерушимого братства, взаимного доверия и общей устремленности в будущее наших народов, – заявил Глава государства.

Никол Пашинян выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и всему казахскому народу за присуждение ему высшей государственной награды Казахстана и подчеркнул, что воспринимает эту награду как знак особого уважения к армянскому народу

– Для меня большая честь – быть удостоенным высшей награды братской Республики Казахстан и получить ее лично от Вас. Вы являетесь очень опытным политиком, государственным деятелем, дипломатом, и Ваша оценка многого стоит. Уверен, что эта награда послужит дальнейшему развитию не только двусторонних отношений, но и всего нашего большого региона, – отметил Премьер-министр Армении.

#Токаев #награждение #орден #Пашинян

Популярное

Все
Уверенный рост экономики Приаралья
Пройдемся по индустриальной Караганде
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
«Пешком по шпалам в зной и непогоду...»
Опередивший время
Певец свободы
KPI сельских акимов должен быть реалистичным
Чистый посыл доброты
Стереотипы оставим в прошлом
Первый урожай томатов поспел накануне зимы в современном тепличном комплексе
«Для развития народа необходимы прежде всего свобода и знание...»
Надежда Лушникова: дар поэтической души
Высокий потенциал востока страны
50 тыс. работников защитили свои права благодаря проверкам инспекторов
От инициатив – к реализации
Как прекрасен этот мир!
Трудный рост и рекордные прорывы
Сила улыбки
Высокий старт Татьяны Третьяковой
Когда национальное становится международным
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Зима будет теплой
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса
Сегодня – День бурильщика
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
Объявлена победительница национального конкурса «Қазақ Аруы»
Невесты, ангелы и гобелены: что посмотреть на выставке «Вечная любовь» в Астане
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Легенда Google: "Казахстан совершает один из самых смелых переходов — от нефтяной экономики к экономике ИИ"
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Все строго по правилам
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа

Читайте также

Казахстан и Армения договорились расширять сотрудничество
Токаев провел переговоры с Премьер-министром Армении
Касым-Жомарт Токаев поздравил султана Омана с Национальным …
Токаев поздравил князя Альбера II и народ Монако с Национал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]