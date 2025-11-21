Фото: пресс-служба Президента РК

В своем выступлении на церемонии награждения Касым-Жомарт Токаев отметил, что считает Никола Пашиняна подлинным общенациональным лидером Армении, сумевшим вдохнуть новую энергию в развитие своей страны, придать мощный импульс преобразованиям во всех сферах государственного строительства.

– Под Вашим дальновидным руководством Армения уверенно встала на путь устойчивого прогресса, упрочила позиции на международной арене, показала пример продуманной, ответственной политики, будь это внутренняя или внешняя политика. В сложнейшей геополитической ситуации Вы проявили такое ценное качество, как умение принимать нестандартные волевые решения, которые, несомненно, принесут пользу всему армянскому народу. Вне всякого сомнения, это говорит о том, что дружественная, братская Армения выбрала путь мирного, устойчивого развития, в чем Ваша историческая заслуга. Особо хотелось бы отметить Вашу весомую роль в продвижении мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и подписании соответствующего итогового документа в Вашингтоне, – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодня казахско-армянские межгосударственные отношения выходят на уровень стратегического партнерства.

– В значительной степени этому способствовало Ваше активное участие в развитии многогранного сотрудничества между нашими странами. В знак признания Вашей исключительной роли и выдающегося вклада в развитие казахско-армянских отношений мною принято решение вручить сегодня Вам высшую государственную награду Республики Казахстан – орден «Алтын Қыран». Уверен, это событие станет еще одним ярким символом нерушимого братства, взаимного доверия и общей устремленности в будущее наших народов, – заявил Глава государства.

Никол Пашинян выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и всему казахскому народу за присуждение ему высшей государственной награды Казахстана и подчеркнул, что воспринимает эту награду как знак особого уважения к армянскому народу