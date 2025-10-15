Токаев наградил президента WADA орденом «Достық»

Президент
101

Глава государства принял президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Приветствуя гостя, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль Всемирного антидопингового агентства как ключевого института в глобальной системе борьбы с допингом в спорте. Он подчеркнул, что визит Витольда Баньки в Астану станет значимым шагом на пути к расширению сотрудничества между Казахстаном и WADA.

Глава государства высоко оценил принципиальную позицию агентства в вопросах противодействия системным нарушениям и поддержания единых стандартов чистого спорта. По его словам, это особенно важно не только для спортсменов, но и для миллионов болельщиков по всему миру.

В настоящее время при министерстве туризма и спорта Казахстана действует антидопинговая лаборатория – единственная в Центральной Азии. На ее базе функционирует Региональная антидопинговая организация, в которую входят Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Пакистан, Монголия и Афганистан.

В свою очередь президент WADA Витольд Банька выразил признательность за поддержку Казахстаном инициатив агентства и отметил высокий уровень взаимодействия с национальными спортивными структурами.

Участники встречи подтвердили приверженность развитию долгосрочного сотрудничества и дальнейшему укреплению статуса Казахстана как ответственного и надежного партнера Всемирного антидопингового агентства.

Касым-Жомарт Токаев наградил Витольда Баньку орденом «Достық» II степени за вклад в развитие спорта в Республике Казахстан.

#Токаев #награждение #орден #WADA

Популярное

Все
В Национальном музее стартовала международная выставка
Благодаря передовым технологиям и господдержке
Фотовыставка о работе полицейских прошла в Доме дружбы
В Алматы открылся теннисный центр «Алатау»
Зафиксирован рекордный урожай
Поднялись в рейтинге UCI World Tour
Три золота в копилке
Казахстан и ФАО расширяют партнерство
Фариза – сильнейшая
В Жамбылской области совершенствуется работа системы здравоохранения
«Бекзат»: путь человека и чемпиона
Чтоб жили внуки в городе зеленом
Создание однопалатного Парламента – судьбоносный вопрос для страны
Премьер-министр: прирост ВВП Казахстана по итогам третьего квартала вырос на 6,3%
Чистоту наводим вместе
Распоряжение Главы государства о назначении
История начинается с учителя
Гуманитарное измерение инноваций
Создается академический кластер суперкомпьютеров
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
К вопросу о заторах на границе
Стартовала подписная кампания на 2026 год
В Таразе начнут собирать трактора
Павлодар завалило снегом
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

Однопалатный Парламент ставит новые требования к партийному…
Токаев обозначил ключевые моменты перехода к однопалатному …
Парламентская реформа сравнима с принятием новой Конституци…
«Нужны разумные и взвешенные предложения»: Токаев – о перех…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]