Фото: пресс-служба Президента РК

Приветствуя гостя, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль Всемирного антидопингового агентства как ключевого института в глобальной системе борьбы с допингом в спорте. Он подчеркнул, что визит Витольда Баньки в Астану станет значимым шагом на пути к расширению сотрудничества между Казахстаном и WADA.

Глава государства высоко оценил принципиальную позицию агентства в вопросах противодействия системным нарушениям и поддержания единых стандартов чистого спорта. По его словам, это особенно важно не только для спортсменов, но и для миллионов болельщиков по всему миру.

В настоящее время при министерстве туризма и спорта Казахстана действует антидопинговая лаборатория – единственная в Центральной Азии. На ее базе функционирует Региональная антидопинговая организация, в которую входят Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Пакистан, Монголия и Афганистан.

В свою очередь президент WADA Витольд Банька выразил признательность за поддержку Казахстаном инициатив агентства и отметил высокий уровень взаимодействия с национальными спортивными структурами.

Участники встречи подтвердили приверженность развитию долгосрочного сотрудничества и дальнейшему укреплению статуса Казахстана как ответственного и надежного партнера Всемирного антидопингового агентства.

Касым-Жомарт Токаев наградил Витольда Баньку орденом «Достық» II степени за вклад в развитие спорта в Республике Казахстан.