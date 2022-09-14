Не можем себе позволить игнорировать – Токаев обозначил главные вызовы современности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в городе Нур-Султане призвал укрепить согласие между народами и создать справедливое общество в постпандемическом мире, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Постпандемийный кризис поразил развивающиеся экономики в большей степени, закрепляя бедность и неравноправие, наращивая глобальную инфляцию. Мы сталкиваемся с недостатком продовольствия. Одновременно геополитическая конфронтация между самыми крупными мировыми державами усилилась, приводя к наращиванию напряжённости в различных уголках мира. Предыдущие системы международной безопасности разрушаются на наших глазах. Экстремизм и терроризм остаются сложными проблемами и угрозами. Энергетический кризис также подрывает достижения по углеродной нейтральности. Эти вызовы мы не можем себе позволить игнорировать", – обозначил Президент.

Глава государства также подчеркнул, что еще одна угроза – природные катаклизмы, которые за последние несколько десятилетий в основном связаны с изменением климата. Их последствия оцениваются примерно в 3 трлн долларов.

"Атмосфера вражды и взаимного недоверия возвращается в международные отношения. Что можно противопоставить современным вызовам? История дает только один ответ – это добрая воля, диалог и совместные усилия. Иных гарантий успеха не существует. Казахстан неизменно выступает за решение любых спорных вопросов исключительно за столом переговоров в духе Устава ООН", – продолжил Президент РК.

По мнению Токаева, силой, угрозами или санкциями устранить возникающие противоречия невозможно.

"В такие моменты особенно важно помнить о гуманистических идеалах. Их главными хранителями, безусловно, являются традиционные религии. Абсолютная ценность человеческой жизни, уважение интересов друг друга, взаимная помощь, открытость, равенство и справедливость – это как раз и столпы новой системы безопасности. Именно поэтому нравственный авторитет и слово духовных лидеров как никогда важны сегодня", – заявил Глава государства.

Общая задача для всех нас, обозначил он, – укрепить согласие между народами и создать справедливое общество в постпандемическом мире. В этой связи очень важно вести открытый диалог.

"Уверен, что VII съезд религиозных лидеров проложит путь к новым идеям и будет вести нас к высоким ценностям. Наши интересы и намерения едины, все мы желаем построить мирное и благополучное будущее. Так давайте вместе добьемся этой благородной цели", – призвал Касым-Жомарт Токаев.