Токаев: Нужно открывать дорогу нашим спортсменам, а не полагаться на легионеров

Президент отметил, что правительство и акимы должны создать все условия для продвижения одаренных и перспективных атлетов

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев встретился в Акорде с призерами Азиады, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе своего выступления глава государства отдельно остановился на вопросах подготовки спортивного резерва. Он отметил, что правительство и акимы должны создать благоприятные условия для продвижения одаренных и перспективных атлетов.

"У нас достаточно таких ребят, готовых трудиться с полной самоотдачей для достижения выдающихся результатов. Следует открывать дорогу нашим спортсменам, а не полагаться на легионеров. Крайне важно обеспечить прозрачность и объективность отбора, исключив любые формы фаворитизма и необъективности. Только лучшие из лучших должны представлять нашу страну на международных первенствах. Принцип справедливости и честной конкуренции должен стоять в отечественном спорте во главе угла", – подчеркнул президент.

Также он отметил, что ежегодно на развитие спорта выделяются значительные средства. Однако, по его мнению, показатели страны в спорте не на самом высоком уровне.