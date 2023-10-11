"Такая ситуация неприемлема" – Токаев о разнице между финансированием и результатами спортсменов

Президент, Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил президент, ежегодно на развитие спорта выделяются значительные средства, однако показатели страны в спорте не на самом высоком уровне

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев встретился в Акорде с призерами Азиады, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства отметил, что сфера спорта всегда находится в фокусе внимания государства. Ежегодно на развитие спорта выделяются значительные средства. Однако, по его мнению, показатели страны в спорте не на самом высоком уровне.

"Очевидно, что наши результаты в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов. Такая ситуация неприемлема, необходимы кардинальные реформы в отрасли. Профильному министерству нужно детально проанализировать ситуацию и выработать новое видение развития спорта", – заявил президент.

Глава государства остановился на конкретных мерах, которые необходимо принять в самое ближайшее время. В первую очередь, по его словам, необходимо кардинально повысить отдачу от средств, выделяемых на спорт высших достижений.

Требуется прекратить практику распыления ресурсов, сфокусировавшись на конкретных видах спорта в соответствии со спецификой регионов.

Кроме того, следует пересмотреть модель финансирования отрасли, сделав основной акцент на развитие массового спорта и физической культуры.

Следующим приоритетом было названо улучшение качества управления в спортивной сфере.

"Отсутствует координация между министерством туризма и спорта, Национальным олимпийским комитетом и федерациями. Необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть всю систему функционирования и взаимодействия институтов управления спортом. Требует к себе внимания и совершенствование деятельности НОК. Следует наладить координацию работы по линии министерства спорта, НОК и федераций. Отсутствие эффективной взаимосвязи, взаимодействия, взаимовыручки приводит к отрицательным результатам, другими словами, к поражениям. Такая ситуация недопустима в преддверии Парижской Олимпиады. Надо провести ревизию деятельности спортивных федераций, финансируемых из государственного бюджета", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Еще одной ключевой задачей в выступлении было обозначено повышение уровня подготовки национальных сборных. По мнению президента, важно создать современную инфраструктуру подготовки атлетов с точки зрения спортивной медицины и фармакологического обеспечения. Ключевую роль здесь призван сыграть Национальный университет спорта, строительство которого нужно ускорить. Требуется усиление подготовки спортивных судей мирового уровня. Также необходимо повысить заработную плату и принять дополнительные меры социальной поддержки для тренеров и других спортивных специалистов, добавил глава государства.

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