Токаев о военнослужащих: Должны соответствовать истинному предназначению слова "гражданин"

Фото: пресс-служба президента РК

«Солдаты должны быть не только мужественными и самоотверженными, но и образованными. Мы должны воспитывать в военнослужащих чувства патриотизма, человечности и доброты, чтобы они в полной мере соответствовали истинному предназначению слова «гражданин». Таким образом, армия должна стать оплотом духовно-нравственного воспитания, – отметил Касым-Жомарт Токаев. – Это во многом поможет предотвратить такие опасные для общества явления, как насилие и дедовщина».

Президент призвал эффективно использовать в деле воспитания молодых воинов знания и опыт ветеранов, пользующихся заслуженным уважением и почетом, обладающих большим жизненным опытом.