Токаев обозначил ключевые моменты перехода к однопалатному Парламенту

Президент,Парламент
97
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на первом заседании Рабочей группы по Парламентской реформе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

По его словам, реформа Парламента наряду с ранее реализованными реформами формирует совершенно новую для региона модель управления.

«Во-первых, все реформы мы проводим строго на основе эволюционного подхода, с учетом актуальных запросов граждан, нашей специфики и фундаментальных интересов страны. Как вы помните, в рамках четырех пакетов политических реформ были закреплены нормы о парламентской оппозиции, которые, в числе прочего, гарантировали партиям меньшинства пост председателя одного из постоянных комитетов Мажилиса и право инициировать парламентские слушания», - сказал Президент.

Кроме того, был снижен избирательный порог для прохождения партий в Парламент. Затем благодаря конституционной реформе 2022 года были значительно расширены полномочия Мажилиса, в частности, сегодня законы принимает Мажилис, а Сенат – одобряет их.

Это были первые шаги. Теперь, с учетом возросшего за последние годы уровня политической культуры в обществе, в стране начинается последовательный и продуманный переход к однопалатному Парламенту.

«Во-вторых, парламентская реформа Парламента полностью соответствует политической формуле «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». Как я уже сказал, именно она лежит в основе государственного строительства», - продолжил Глава государства.

Как подчеркнул Президент, парламентскую реформу совершенно неправомерно сводить к роспуску Сената. Перед страной стоит ясная цель – осуществить глубокую трансформацию всей представительной ветви власти. Таким образом, законодательный орган в полной мере сможет реализовать свою роль в качестве института, отражающего интересы и волю граждан.

«В-третьих, предстоящая реформа синхронизируется с комплексными преобразованиями в других сферах: экономике, социальном и технологическом развитии. К примеру, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта однозначно будут менять системы госуправления во всем мире», - продолжил Касым-Жомарт Токаев.

В ряде стран уже апробируются элементы «электронного (или цифрового) парламента», призванные обеспечить новые формы участия граждан в политической жизни и повысить эффективность законотворческого процесса.

«В перспективе эта тенденция будет усиливаться, и мы тоже осознанно делаем большой упор на это направление. Возможно, e-Parlament скоро станет таким же востребованным инструментом в нашей стране, как и нынешнее электронное правительство e-Gov», - добавил Токаев.

#Парламент #Токаев #реформы

Популярное

Все
Стартовала подписная кампания на 2026 год
Первые выпускники De Montfort University Kazakhstan получили дипломы
Путь к мечте
Турнир для сильных духом
Сезон обещает быть интересным
Завершили первенство достойно
«Сардар» воспитывает лидерские качества
«Актобе» – чемпион страны
Фестиваль театрального искусства этносов Казахстана прошел в Алматы
Аким Шымкента принял участие в субботнике
Тысячи студентов региона охвачены дуальным обучением
Внедрен институт старших солдат
Вуз как образовательный хаб приграничья
Самое ценное в находках – информация
Есть спрос – будет и предложение
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
ТБО на экспорт – чем не товар?
Три вида платежей. А цель – одна
Сила музыки
Секрет предпринимательницы Назгуль Ахметовой в том, что она делает все с любовью
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Продукты стали дешевле

Читайте также

Однопалатный Парламент ставит новые требования к партийному…
Парламентская реформа сравнима с принятием новой Конституци…
«Нужны разумные и взвешенные предложения»: Токаев – о перех…
Президент: Вопрос Парламентской реформы требует всесторонне…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]