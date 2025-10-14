Фото: пресс-служба Президента РК

По его словам, реформа Парламента наряду с ранее реализованными реформами формирует совершенно новую для региона модель управления.

«Во-первых, все реформы мы проводим строго на основе эволюционного подхода, с учетом актуальных запросов граждан, нашей специфики и фундаментальных интересов страны. Как вы помните, в рамках четырех пакетов политических реформ были закреплены нормы о парламентской оппозиции, которые, в числе прочего, гарантировали партиям меньшинства пост председателя одного из постоянных комитетов Мажилиса и право инициировать парламентские слушания», - сказал Президент.

Кроме того, был снижен избирательный порог для прохождения партий в Парламент. Затем благодаря конституционной реформе 2022 года были значительно расширены полномочия Мажилиса, в частности, сегодня законы принимает Мажилис, а Сенат – одобряет их.

Это были первые шаги. Теперь, с учетом возросшего за последние годы уровня политической культуры в обществе, в стране начинается последовательный и продуманный переход к однопалатному Парламенту.

«Во-вторых, парламентская реформа Парламента полностью соответствует политической формуле «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». Как я уже сказал, именно она лежит в основе государственного строительства», - продолжил Глава государства.

Как подчеркнул Президент, парламентскую реформу совершенно неправомерно сводить к роспуску Сената. Перед страной стоит ясная цель – осуществить глубокую трансформацию всей представительной ветви власти. Таким образом, законодательный орган в полной мере сможет реализовать свою роль в качестве института, отражающего интересы и волю граждан.

«В-третьих, предстоящая реформа синхронизируется с комплексными преобразованиями в других сферах: экономике, социальном и технологическом развитии. К примеру, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта однозначно будут менять системы госуправления во всем мире», - продолжил Касым-Жомарт Токаев.

В ряде стран уже апробируются элементы «электронного (или цифрового) парламента», призванные обеспечить новые формы участия граждан в политической жизни и повысить эффективность законотворческого процесса.