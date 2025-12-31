Фото: пресс-служба Президента РК

Уважаемые коллеги!

С 1 января 2026 года Республика Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза.

Уходящий год стал юбилейным для Евразийского экономического союза. Мы уверенно шагнули во второе десятилетие развития нашего интеграционного объединения. Несмотря на глобальные потрясения последних лет, наши государства демонстрируют положительную экономическую динамику.

Наша общая задача на предстоящий период – усилить эффективность интеграции, укрепить потенциал и востребованность ЕАЭС.

С 2026 года начинается реализация Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь». Целям и задачам, обозначенным в этом стратегическом документе, будет уделено приоритетное внимание.

В год председательства в органах Евразийского экономического союза Республика Казахстан предлагает сосредоточиться на следующих основных направлениях.

1. Искусственный интеллект как новый инструмент развития экономической интеграции.

Мир вступил в новую историческую эпоху, которая открывает беспрецедентные возможности, но в то же время порождает новые вызовы, включая растущее технологическое неравенство.

По оценкам аналитиков, глобальные инвестиции в развитие искусственного интеллекта за последние годы превысили один триллион долларов, а вклад ИИ в мировую экономику в ближайшие десятилетия может достичь более десяти триллионов долларов.

Наша задача – направить новые технологии на благо наших народов и превратить их в ключевой фактор евразийской экономической интеграции.

Уже сейчас технологии искусственного интеллекта успешно решают вопросы прогнозирования торговых потоков, точно оценивают влияние таможенных пошлин и торговых соглашений на экономическое развитие государств.

Республика Казахстан поставила перед собой стратегическую задачу – стать полноценной цифровой страной. Государственные инициативы – Центр Alem.ai в Астане и пилотная зона CryptoCity в Алатау – демонстрируют нашу готовность активно развивать цифровую экосистему.

Казахстан открыт к обмену знаниями и опытом с партнерами по ЕАЭС в сфере искусственного интеллекта, цифрового регулирования и трансформации экономики. Совместными усилиями мы сможем эффективнее адаптироваться к новым технологическим реалиям.

Предлагаем на «полях» Евразийского экономического форума, который пройдет в 2026 году в Астане, подписать Совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС.

Данный документ призван определить новый вектор сотрудничества в сфере цифровой трансформации наших экономик.

2. Логистический хаб Евразии: от потенциала – к лидерству.

Евразийский экономический союз – это геополитический мост между Востоком и Западом, Севером и Югом. По территориям наших стран проходят ключевые транзитные маршруты. В связи с этим мы должны придерживаться общей цели – стать ведущим логистическим хабом на континенте.

Для этого необходимо принять безотлагательные меры по совершенствованию транспортно-логистической и таможенной инфраструктуры, развитию международных транспортных коридоров и мультимодальных перевозок, а также тесному взаимодействию крупных логистических компаний ЕАЭС и третьих стран.

Внедрение интеллектуальных систем и использование больших данных позволит создать «бесшовную» логистику. Грузы по территориям государств – членов ЕАЭС должны двигаться максимально быстро, без лишних задержек и бюрократической волокиты.

Казахстан активно работает в этом направлении. Запущен пилотный проект Smart Cargo. Осуществляется перевод документации в электронный формат. Платформа открыта и для интеграции с системами наших партнеров в странах ЕАЭС.

В рамках ЕАЭС предлагаем создать интегрированную систему управления грузопотоками на базе искусственного интеллекта.

Такая платформа позволит сократить сроки доставки и финансовые издержки, повысит конкурентоспособность евразийских коридоров. Предлагаем объединить усилия государств – членов ЕАЭС для формирования единого транспортного каркаса, встроенного в глобальные цепочки поставок.

3. Технологический рывок: цифровизация промышленности и АПК.

Промышленность и агропромышленный комплекс – это экономический фундамент стран-участниц ЕАЭС.

Наша общая задача – расширить и углубить кооперацию для производства продукции, конкурентоспособной на мировом уровне.

В ЕАЭС уже созданы механизмы финансирования кооперационных проектов как в промышленности, так и в АПК. В первую очередь, мы должны направлять средства на прорывные инновационные проекты.

Важно, чтобы каждое предприятие и ферма были заинтересованы в использовании цифровых решений и искусственного интеллекта. Для этого нужно создавать демонстрационные центры, развивать стартапы в сфере автоматизации и центры компетенций.

Евразийская экономическая комиссия должна оказать активную поддержку прорывным начинаниям.

4. Безбарьерная торговля как безусловный принцип работы ЕАЭС.

Необходимо искоренить практику создания административных барьеров.

Важно, чтобы все искусственные ограничения, блокирующие торговлю и развитие отдельных отраслей, запреты на перемещение граждан и очереди грузового транспорта на границах ушли в прошлое.

Таможенное регулирование и иные меры государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного) не должны использоваться в качестве инструмента давления на правительства государств – членов ЕАЭС.

В ЕАЭС принято множество документов, предусматривающих создание безбарьерной среды. Важно неукоснительно соблюдать взятые на себя обязательства и пресекать нарушения. Это задача Евразийской экономической комиссии.

Для оперативного выявления потенциальных барьеров предлагаем подключить технологии искусственного интеллекта к мониторингу законодательных инициатив государств-членов.

5. Новая география торговли: глобальный диалог.

ЕАЭС должен и далее активно наращивать экономическое сотрудничество с внешними партнерами.

В 2025 году подписаны Соглашения о зоне свободной торговли с Монголией и Индонезией, а также Соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ. Это реальный результат совместной работы государств-членов и Комиссии.

В перспективе целесообразно расширять отношения ЕАЭС со странами Глобального Юга, Арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки, а также с авторитетными региональными объединениями.

* * *

Экономическая интеграция – это важный инструмент, призванный обеспечить осязаемые результаты взаимодействия в рамках ЕАЭС: создание новых производств и современных рабочих мест, внедрение передовых технологий, формирование свободной торговой среды.

Республика Казахстан в период своего председательства намерена в максимальной степени способствовать выполнению задач, вошедших в указанную повестку дня.

Уверен, что только совместными усилиями можно достичь поставленных целей, при этом обеспечить динамичное развитие экономик стран-участниц ЕАЭС и укрепление общего потенциала нашего интеграционного объединения.