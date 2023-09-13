Токаев обсудил вопросы сотрудничества с владельцем крупнейшего холдинга Катара

Глава государства принял владельцев катарского холдинга Power International Holding Рамеза Аль-Хаята и Муатаза Аль-Хаята, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Power International Holding может стать движущей силой налаживания экономических связей между Казахстаном и Катаром, являющимся стратегическим партнером нашей страны на Ближнем Востоке.

Собеседники рассмотрели вопросы сотрудничества в сферах энергетики и геологоразведочных работ. Кроме того, были обсуждены перспективы взаимодействия в сельском хозяйстве, реализации девелопмент-проектов, здравоохранении.

Президент подчеркнул, что в Казахстане принимаются комплексные меры по развитию экономики, а также создаются все условия для привлечения прямых иностранных инвестиций.