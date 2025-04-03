Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных секторах экономики.

В 2024 году Правительство Казахстана и ЕБРР договорились о финансировании 25 проектов на сумму $935 млн.

Одиль Рено-Бассо представила обновленную информацию о реализации программы «зеленого» перехода, в которую банк планирует инвестировать €2 млрд.

Президент Казахстана выразил благодарность за содействие в развитии банковского сектора. Собеседники также обменялись мнениями о глобальных тенденциях в финансовой сфере.