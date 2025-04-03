Токаев обсудил вопросы сотрудничества в различных секторах экономики с президентом ЕБРР
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных секторах экономики.
В 2024 году Правительство Казахстана и ЕБРР договорились о финансировании 25 проектов на сумму $935 млн.
Одиль Рено-Бассо представила обновленную информацию о реализации программы «зеленого» перехода, в которую банк планирует инвестировать €2 млрд.
Президент Казахстана выразил благодарность за содействие в развитии банковского сектора. Собеседники также обменялись мнениями о глобальных тенденциях в финансовой сфере.