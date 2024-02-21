Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России

Президент, Международное сотрудничество
120
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президент Казахстана провел встречу с Владимиром Путиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России за приглашение посетить Казань и отметил уникальный характер первого международного турнира «Игры будущего».

– Действительно, «Игры будущего» – это уникальный формат. Это симбиоз IT-интеллекта в сочетании со спортом. Мы привезли сюда солидную команду и надеемся на определенные положительные результаты. Вообще, IT-сектор в Казахстане развивается, у нас есть свои игры. Мы проводим международные соревнования. Хотел бы предложить, чтобы следующие «Игры будущего» прошли бы в нашей стране с тем, чтобы продолжить инициативу, которая была своевременно высказана Российской Федерацией, – подчеркнул лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России.

– Это наша первая встреча в новом году, Владимир Владимирович. Все мы в ожидании президентских выборов, которые состоятся 17 марта в России. Каких-либо сомнений в конечном результате, конечно, нет, потому что Россия под Вашим авторитетным руководством достигает впечатляющих успехов. По сути дела, Вы своими заявлениями, действиями формируете глобальную повестку дня. Российская экономика, несмотря на очень сложные условия, достигла больших успехов. Естественно, это положительным образом сказывается на ходе нашего сотрудничества и на выполнении тех договоренностей, которые были нами достигнуты во время Вашего государственного визита в Казахстан в ноябре прошлого года. Обе стороны, правительства успешно, на мой взгляд, работают над реализацией договоренностей. Уже есть конкретные результаты, – сказал президент Казахстана.

Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие в церемонии открытия «Игр будущего» и подтвердил приверженность российской стороны дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Казахстаном.

– Я много раз подчеркивал, и еще раз хочу сказать, спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников из более чем ста стран – 104 страны с разных континентов, молодые люди, которые увлекаются и диджитал-спортом, и настоящим, традиционным спортом. Что касается двусторонних отношений, то они развиваются весьма успешно практически по всем жизненно важным направлениям. Помню визит нашей делегации в прошлом году в Казахстан. И тогда все прошло удачно. Мы наметили направления дальнейшего развития. Коллеги мне докладывают, как сейчас идет работа по линии энергетики, инвестиций, регионов. Здесь все представляет значительный интерес. Для стран в целом, для отдельных регионов и для целых отраслей, – сказал президент России.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по вопросам региональной и глобальной повестки.

#казахстан #Токаев #Россия #Путин

Популярное

Все
Академия наук: миссия выполнима
О точечной застройке и лазейках в законе
Доверие основывается на справедливости
Давайте по-доброму
Сберечь Кольсай для потомков
Украла у недееспособных
Есть у стройки начало, но не видно конца
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Большая сила «средних держав»
Не доехать в село, не дойти…
Хэллоуина не будет
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
Азиада вновь пройдет в Китае
В сильные морозы полицейские Семея заботятся о бездомных
Товары загорелись на столичном «Шарыне»
Недовольны розничной торговлей
Могут ли забрать ребенка из семьи и передать в детский дом, рассказали в Минпросвещения
Резервисты – движущая сила реформ
Снежные пленники
Хакера из Актау осудили за взлом государственных баз данных
Ответственность перед предками и потомками
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Токаев стал первым президентом, выступившим перед Консультативным Советом Катара
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Детский сад горел в Семее
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Участника экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» осудили в Алматы
Шестой Региональный диалог по вопросам Афганистана провели в Бишкеке
Салтанат Томпиева возглавила Комитет гражданской авиации
Еще одну услугу оцифровали в сфере земельного кадастра
Рыбак остался на отколовшейся льдине в Капшагайском водохранилище (видео)
Требуется… рабочий человек
Мир постепенно приближается к самому высокому за всю историю человечества числу молодых людей
В Казахстане начали обучение африканских педагогов
В Акмолинской области меценаты построили мечеть в честь батыра Карабая
В Валентинов день письма писать лень?
Не город – каток
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
На участке голанского преткновения
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Курсы профобучения стало возможным проходить в мобильном приложении

Читайте также

Глава государства примет участие в открытии международного …
Президент принял гендиректора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова
Казахстан и Испания намерены сотрудничать в сфере разведки …
Тайская делегация посетит Казахстан 22-24 февраля

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]