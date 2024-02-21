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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России за приглашение посетить Казань и отметил уникальный характер первого международного турнира «Игры будущего».

– Действительно, «Игры будущего» – это уникальный формат. Это симбиоз IT-интеллекта в сочетании со спортом. Мы привезли сюда солидную команду и надеемся на определенные положительные результаты. Вообще, IT-сектор в Казахстане развивается, у нас есть свои игры. Мы проводим международные соревнования. Хотел бы предложить, чтобы следующие «Игры будущего» прошли бы в нашей стране с тем, чтобы продолжить инициативу, которая была своевременно высказана Российской Федерацией, – подчеркнул лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России.

– Это наша первая встреча в новом году, Владимир Владимирович. Все мы в ожидании президентских выборов, которые состоятся 17 марта в России. Каких-либо сомнений в конечном результате, конечно, нет, потому что Россия под Вашим авторитетным руководством достигает впечатляющих успехов. По сути дела, Вы своими заявлениями, действиями формируете глобальную повестку дня. Российская экономика, несмотря на очень сложные условия, достигла больших успехов. Естественно, это положительным образом сказывается на ходе нашего сотрудничества и на выполнении тех договоренностей, которые были нами достигнуты во время Вашего государственного визита в Казахстан в ноябре прошлого года. Обе стороны, правительства успешно, на мой взгляд, работают над реализацией договоренностей. Уже есть конкретные результаты, – сказал президент Казахстана.

Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие в церемонии открытия «Игр будущего» и подтвердил приверженность российской стороны дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Казахстаном.

– Я много раз подчеркивал, и еще раз хочу сказать, спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников из более чем ста стран – 104 страны с разных континентов, молодые люди, которые увлекаются и диджитал-спортом, и настоящим, традиционным спортом. Что касается двусторонних отношений, то они развиваются весьма успешно практически по всем жизненно важным направлениям. Помню визит нашей делегации в прошлом году в Казахстан. И тогда все прошло удачно. Мы наметили направления дальнейшего развития. Коллеги мне докладывают, как сейчас идет работа по линии энергетики, инвестиций, регионов. Здесь все представляет значительный интерес. Для стран в целом, для отдельных регионов и для целых отраслей, – сказал президент России.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по вопросам региональной и глобальной повестки.