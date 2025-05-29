В рамках Международного форума Астана состоялась встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с вице-президентом Google по Центральной и Восточной Европе Патриком Ворнкингом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства отметил значительный вклад Google в цифровую трансформацию Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев обозначил стратегическую цель Казахстана – стать крупнейшим цифровым хабом Евразии и лидером во внедрении искусственного интеллекта во все сферы жизни. Для этого страна активно инвестирует в развитие цифровой и коммуникационной инфраструктуры, а также в увеличение вычислительных мощностей.

Патрик Ворнкинг высоко оценил прогресс Казахстана в создании инфраструктуры и подготовке специалистов для построения цифрового будущего с использованием искусственного интеллекта.