Токаев озвучил ряд предложений по эффективности работы СНГ

119

Президент Казахстана выступил на заседании Совета глав государств СНГ. В преддверии 35-летия Содружества он внес ряд предложений, нацеленных на развитие стратегического партнерства между странами и повышение эффективности работы Организации, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как полагает Касым-Жомарт Токаев, безусловным приоритетом должны оставаться активизация и расширение торгово-экономических связей.

– По итогам прошлого года общий объем товарооборота государств СНГ увеличился на 8% и достиг 110 млрд долларов. В то же время торговля Казахстана со странами СНГ за последние 5 лет выросла в полтора раза и составила 38 млрд долларов. Эти цифры наглядно показывают, что торгово-экономический потенциал Содружества хотя и значителен, но все же не исчерпан. Мы располагаем солидной институциональной и правовой базой для дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества. Считаем необходимым уделить первостепенное внимание обеспечению прямого, беспрепятственного доступа на рынки услуг на условиях взаимности, запуску совместных производств, расширению кооперационных связей в ключевых отраслях. В перечне приоритетов должны находиться такие вопросы, как привлечение инвестиций, эффективное использование транзитно-транспортного потенциала, внедрение цифровых решений, развитие горизонтальных связей регионов, – заявил он.

В целях нахождения дополнительных источников экономического роста стран-участниц СНГ он предлагает  провести своеобразную «мозговую атаку» на полях международного форума, который будет проведен в Астане в апреле следующего года под эгидой ООН, посвященного изучению природы и первопричин современных вызовов безопасности и развитию. По словам Президента, ведущие эксперты, аналитики государств СНГ могли бы внести свой вклад в решение труднейших проблем нашего времени. В 2026 году Казахстан будет председательствовать в органах Евразийского экономического союза. В рамках председательства запланирован ряд важных мероприятий, в том числе Евразийский экономический форум. Пользуясь случаем, Глава государства пригласил  коллег, а также представителей правительств и бизнеса стран СНГ принять активное участие в его работе.

– Учитывая, что на данной площадке рассматриваются общие для всех наших стран вопросы, предлагаю рассмотреть возможность придания ему статуса совместного мероприятия ЕАЭС и СНГ, – сказал Токаев.

Далее Президент отметил важность укрепления репутации и авторитета СНГ на мировой арене. Он подчеркнул, что Казахстан является последовательным сторонником активизации международных контактов Содружества.

– Как вы помните, по предложению Республики Казахстан в 2023 году учреждены институты Наблюдателя и Партнера СНГ. С удовлетворением отмечаю, что эта инициатива приносит первые положительные результаты. Сегодня мы примем решение о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса Наблюдателя. Данное событие откроет новую страницу в истории взаимодействия евразийских региональных структур. Кроме того, мы учреждаем формат взаимодействия «СНГ плюс», который был предложен Казахстаном в ходе саммита в Москве. Уверен, этот шаг также усилит роль СНГ на международной арене, – сказал Президент.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев приветствовал решение Совета о председательстве Туркменистана в СНГ в 2026 году.

– Поздравляю Президента Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова с этой важной и почетной миссией. У нас одна цель – превратить Содружество в пространство созидания и прогресса, новых идей и возможностей. Убежден, совместными усилиями мы сможем укрепить СНГ как динамичную, эффективную, устремленную в будущее международную Организацию, – подытожил Глава государства.

#Токаев #СНГ

Популярное

Все
За пловом и природой – в Таджикистан
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
К вопросу о заторах на границе
Ориентиры и задачи для цифрового государства
Ключевые приоритеты регионального сотрудничества
Укрепляя политические и общественные институты
Что прописывает конвенция?
В Кызылорде запущен комплекс по выпуску хлебобулочных изделий
Власти и НПО: деловой разговор
Казпочта объявляет о старте подписной кампании на 2026 год
Даешь первый миллиард!
Магия экрана и единство культур
Качество жизни улучшается
Баланс, диалог, сотрудничество и мир
Лучшие в Азии по артистизму
Легенды и мифы о злых духах
120 лет на страже прав горняков и металлургов
Республиканский конкурс «Отанды сүю – жүректен» стартовал в Казахстане
Путь к суверенитету
Атырауские нефтепереработчики демонстрируют зеленый подход
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Виноградные слезы
В Кызылорде наблюдается ажиотаж вокруг матча «Ордабасы» - «Тобол»
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Определены первые победители ЧК по спортивной гимнастике
Обладательница "серебра" ЧМ по фигурному катанию победила на Мемориале Дениса Тена
В Усть-Каменогорске издали книгу об истории казахстанского хоккея
Изучая страницы древних книг
Власти США могут погасить факел статуи Свободы в Нью-Йорке
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Цифровая трансформация судебной системы
Началось строительство плодоконсервного завода
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Президент инициировал создание в СНГ регионального центра п…
Касым-Жомарт Токаев прибыл во Дворец нации в Душанбе
Ключевые приоритеты регионального сотрудничества
Токаев: Развитие культурно-гуманитарных связей стран ЦА и Р…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]