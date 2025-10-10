Президент Казахстана выступил на заседании Совета глав государств СНГ. В преддверии 35-летия Содружества он внес ряд предложений, нацеленных на развитие стратегического партнерства между странами и повышение эффективности работы Организации, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как полагает Касым-Жомарт Токаев, безусловным приоритетом должны оставаться активизация и расширение торгово-экономических связей.

– По итогам прошлого года общий объем товарооборота государств СНГ увеличился на 8% и достиг 110 млрд долларов. В то же время торговля Казахстана со странами СНГ за последние 5 лет выросла в полтора раза и составила 38 млрд долларов. Эти цифры наглядно показывают, что торгово-экономический потенциал Содружества хотя и значителен, но все же не исчерпан. Мы располагаем солидной институциональной и правовой базой для дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества. Считаем необходимым уделить первостепенное внимание обеспечению прямого, беспрепятственного доступа на рынки услуг на условиях взаимности, запуску совместных производств, расширению кооперационных связей в ключевых отраслях. В перечне приоритетов должны находиться такие вопросы, как привлечение инвестиций, эффективное использование транзитно-транспортного потенциала, внедрение цифровых решений, развитие горизонтальных связей регионов, – заявил он.

В целях нахождения дополнительных источников экономического роста стран-участниц СНГ он предлагает провести своеобразную «мозговую атаку» на полях международного форума, который будет проведен в Астане в апреле следующего года под эгидой ООН, посвященного изучению природы и первопричин современных вызовов безопасности и развитию. По словам Президента, ведущие эксперты, аналитики государств СНГ могли бы внести свой вклад в решение труднейших проблем нашего времени. В 2026 году Казахстан будет председательствовать в органах Евразийского экономического союза. В рамках председательства запланирован ряд важных мероприятий, в том числе Евразийский экономический форум. Пользуясь случаем, Глава государства пригласил коллег, а также представителей правительств и бизнеса стран СНГ принять активное участие в его работе.

– Учитывая, что на данной площадке рассматриваются общие для всех наших стран вопросы, предлагаю рассмотреть возможность придания ему статуса совместного мероприятия ЕАЭС и СНГ, – сказал Токаев.

Далее Президент отметил важность укрепления репутации и авторитета СНГ на мировой арене. Он подчеркнул, что Казахстан является последовательным сторонником активизации международных контактов Содружества.

– Как вы помните, по предложению Республики Казахстан в 2023 году учреждены институты Наблюдателя и Партнера СНГ. С удовлетворением отмечаю, что эта инициатива приносит первые положительные результаты. Сегодня мы примем решение о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса Наблюдателя. Данное событие откроет новую страницу в истории взаимодействия евразийских региональных структур. Кроме того, мы учреждаем формат взаимодействия «СНГ плюс», который был предложен Казахстаном в ходе саммита в Москве. Уверен, этот шаг также усилит роль СНГ на международной арене, – сказал Президент.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев приветствовал решение Совета о председательстве Туркменистана в СНГ в 2026 году.