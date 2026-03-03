Токаев поблагодарил султана Омана за содействие в вопросе эвакуации казахстанцев

Президент
113

В ходе беседы Глава государства обсудил с Султаном Хайсамом бен Тариком Аль Саидом текущую ситуацию на Ближнем Востоке, заявив о твердой поддержке Омана и солидарности с братским народом этой страны в столь непростой период,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент выразил обеспокоенность в связи с воздушными атаками на объекты гражданской инфраструктуры стран Залива, не участвующих в войне против Ирана. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан неизменно выступает за деэскалацию и призывает стороны к поиску путей урегулирования конфликта посредством диалога и дипломатии.

В данном контексте Президент отметил высокий международный авторитет Омана как государства, прилагающего активные миротворческие усилия в регионе. Глава государства выразил особую признательность Султану Хайсаму бен Тарику Аль Саиду за его личное содействие в вопросе эвакуации казахстанских граждан из региона через территорию его страны.

В свою очередь Султан Омана поблагодарил Главу нашего государства за слова поддержки и передал наилучшие пожелания народу Казахстана в священный месяц Рамазан.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил ранее направленное Главе Омана приглашение посетить Казахстан с государственным визитом до конца нынешнего года. Данное событие будет иметь огромное значение для достижения нового качества в традиционно дружественных отношениях между двумя странами.

Султан Хайсам бен Тарик Аль Саид заявил, что принимает приглашение от руководителя авторитетного в мировом сообществе государства.

