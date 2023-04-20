Токаев подписал Социальный кодекс Казахстана

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Главой государства также подписаны 3 сопутствующих Соцкодексу закона: Конституционный закон РК «О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан»; Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения»; Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Новыми кодексом и законами предусмотрено повышение размеров государственных социальных пособий и специальных государственных пособий на 14,5% лицам с инвалидностью, по потере кормильца и отдельным категориям лиц, воспитывающим ребенка с инвалидностью, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы, лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги, жертвам политических репрессий и лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность.

Предоставляется право на получение государственного пособия осужденным, находящимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и осуществляющим уход за осужденным с инвалидностью первой группы.

Также закреплено обеспечение обязательным социальным и медицинским страхованием индивидуальных помощников, оказывающих услуги лицам с инвалидностью первой группы, имеющим затруднения в передвижении.

Кодексом введено понятие карта «Ата жолы», выдаваемая бизнес-иммигрантам либо лицам, обладающим востребованными профессиями из числа этнических казахов (граждан других стран), для укрепления их связи с исторической родиной и для реализации их потенциала в Казахстане.

Кроме того, уменьшена величина комиссионного вознаграждения Единого накопительного пенсионного фонда с 0,01% в месяц от пенсионных активов до 0,008%, но не более 0,04-кратного месячного расчетного показателя с одного индивидуального пенсионного счета.

Получателям пенсионных выплат за выслугу лет дается право на изъятие пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и (или) для оплаты лечения для себя или супруга (супруги) или близких родственников.

Также предусмотрен переход от заявительного к выявительному характеру регистрации правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, исключается примирение с нарушителем в случае неоднократности совершения правонарушений в области семейно-бытовых отношений и ужесточена ответственность за повторное совершение правонарушений в рассматриваемой сфере.

Тексты кодекса и законов публикуются в печати.