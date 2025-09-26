Они получили госнаграды за высокие спортивные достижения на Чемпионате мира по видам борьбы, прошедшем в городе Загребе

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении ряда спортсменов и тренеров государственными наградами за высокие спортивные достижения на Чемпионате мира по видам борьбы, прошедшем в городе Загребе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Орденом «Құрмет» награждены:

1. инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Айдос Сұлтанғали;

2. инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Нұрқожа Қайпанов;

3. тренер-преподаватель Спортивного комитета Министерства обороны – Центрального спортивного клуба Камал Гаджимагомедов.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены:

1. инструктор-спортсмен РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Асылжан Есенгелди;

2. тренер РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в микрорайоне «Шанырак» города Алматы» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Еркебұлан Кешубаев.

Благодарностью Президента Республики Казахстан отмечен: тренер РГКП «Дирекция развития спорта» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Юрий Мельниченко.