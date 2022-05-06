Фото пресс-службы Президента РК
Президент
Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационных классов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

присвоить:

воинское звание генерал-полковник: Жаксылыкову Руслану Фатиховичу;

классный чин государственный советник юстиции 1 класса: Нурдаулетову Гизату Дауренбековичу;

воинское звание генерал-лейтенант: Изтлеуову Серику Бахытжановичу, Ильину Юрию Викторовичу;

воинское звание генерал-лейтенант авиации: Карбенову Нурлану Жанайдаровичу;

специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности: Сагимбаеву Ермеку Алдабергеновичу;

специальное звание генерал-лейтенант полиции: Кожаеву Марату Шадетхановичу;

воинское звание генерал-майор: Воронкину Константину Юрьевичу, Жазыкбаеву Шайх-Хасану Сатаркулулы, Жусупову Сакену Саутбайулы, Кульдикову Марату Мухаметкалиевичу, Кульшимбаеву Ибрагиму Даукесовичу, Сабидолданову Мухтару Солтанбековичу, Шекарбекову Сакентаю Амантаевичу;

воинское звание генерал-майор авиации: Кунурову Руслану Зарлыковичу, Топаеву Нурболату Еркебаевичу;

специальное звание генерал-майор национальной безопасности: Абдильманову Марату Мейрхановичу, Джумагалиеву Тамерлану Тельмановичу, Жунусову Танату Рымбековичу, Неталиеву Рустему Бикетовичу;

специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан: Аринову Чингису Сайрановичу, Байбосынову Батырбеку Бердыбаевичу, Исабекову Сакену Саиновичу;

специальное звание генерал-майор полиции: Адилову Санжару Аскеновичу, Арыстанову Атыгаю Газымбековичу, Сұлтан Бектөре Жеңісбайұлы, Таеву Думану Ашкеновичу, Файзуллину Ерлану Жумасеитовичу;

классный чин государственный советник юстиции 3 класса: Абаеву Ерлану Масгутовичу, Алиханову Марату Тлеукабыловичу, Дауешов Халидулла Зиноллаұлы, Ожарову Ризабеку Каримовичу, Умиралиеву Жандосу Жанибековичу;

высший квалификационный класс 3 категории: Ахметову Мурату Джамбуловичу, Елемесову Женису Фарахатулы, Ергарину Даурену Тлековичу, Жұмағали Асхат Жұмағалиұлы, Малахову Дмитрию Михайловичу, Раисову Улану Ермухановичу, Утееву Шаттику Тынымбаевичу, Шакенову Денису Владимировичу, Элиманову Жанату Калдыбековичу.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 6 мая 2022 года

№ 890

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