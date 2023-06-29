Токаев подписал закон по регулированию оборота сжиженного газа

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и жилищно-коммунального хозяйства», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Закон направлен на совершенствование действующего законодательства, регулирующего оборот сжиженного нефтяного газа, и сферы ЖКХ в части сохранения деятельности кооперативов собственников помещений.

Отныне Министерство энергетики будет устанавливать предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки вне товарных бирж.

Законом расширены компетенции Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (в части ведения и публикации на своем интернет-ресурсе реестра владельцев газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, автогазозаправочных станций и промышленных потребителей) и Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики (в части согласования предельных цен розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки, а также правил их установления). Кроме того, расширены компетенции Комитета государственных доходов Министерства финансов в части предоставления в Минэнерго информации об обороте сжиженного нефтяного газа.

Текст закона публикуется в печати.