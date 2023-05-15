Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: akorda.kz

В ходе телефонного разговора глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов в Турции.

Президент Казахстана также отметил успех республиканского альянса во главе с Партией справедливости и развития на парламентских выборах.

Кроме того, лидеры Казахстана и Турции обсудили вопросы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества между двумя братскими странами.