В ходе беседы было подчеркнуто, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке представляет серьезную угрозу не только региональной, но и глобальной безопасности и стабильности

Фото: пресс-служба Президента РК

Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Собеседники с сожалением констатировали, что продолжающиеся атаки на территории стран, не участвующих в конфликте, происходят в период, когда исламская умма как никогда должна проявлять взаимное уважение и терпение.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность за содействие Правительства Королевства в эвакуации граждан Казахстана на Родину.

В свою очередь Наследный принц поблагодарил Президента Казахстана за слова поддержки и передал наилучшие пожелания казахскому народу по случаю священного месяца Рамазан.

Достигнута договоренность поддерживать регулярный политический диалог в целях вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень, а также координации совместных усилий на международной арене.