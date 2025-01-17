Токаев поговорил по телефону с Орбаном

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Состоялся телефонный разговор главы государства с премьер-министром Венгрии

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, отметив высокий уровень стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Особое внимание они уделили эффективной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в первую очередь в сферах энергетики, финансов и инвестиций. Подчеркнули важность продолжения совместной работы для достижения взаимовыгодных результатов двустороннего сотрудничества.

Стороны также обменялись мнениями по текущим глобальным и региональным вопросам, подтвердив приверженность укреплению взаимодействия в рамках международных организаций.

В завершение беседы глава государства подтвердил приглашение премьер-министру Венгрии совершить ответный визит в Казахстан.

 

#переговоры #Токаев #Венгрия #Орбан

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