Токаев поговорил по телефону с президентом Того

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Того Фором Гнассингбе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Глава нашего государства отметил, что с удовлетворением наблюдает за политическими и экономическими преобразованиями в Африке, и подчеркнул приверженность Казахстана расширению связей со странами континента.

В следующем году исполняется 10 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Того, в этой связи лидеры подтвердили обоюдный настрой на укрепление двусторонних связей.

Президенты в ходе беседы обсудили перспективы углубления сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и сельскохозяйственной сферах, а также вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.