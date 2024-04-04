Токаев поговорил с эвакуированными сельчанами в ЗКО

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Президент после облета подтопленных территорий посетил эвакуационный пункт, развернутый на базе школы-гимназии имени Кажыма Жумалиева в районном центре Каратобе.



Глава государства ознакомился с работой пункта распределения гуманитарной помощи и встретился с жителями близлежащих сел, эвакуированных после наводнения.



В беседе с гражданами Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что паводков такого масштаба в прошлом не было. По его словам, похожая ситуация была в 1994 году, однако нынешние наводнения стали более масштабными.



Президент заверил сельчан, что государство примет все необходимые меры по компенсации потерь.

«Я специально приехал, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Это беспрецедентное стихийное бедствие, поэтому мы должны сплотиться и общими силами противостоять ему. Государство, правительство протянут руку помощи, будет оказана материальная и финансовая помощь. Не беспокойтесь об этом, все наладится», – сказал глава государства.

В ходе встречи местные жители обратились с просьбой построить мосты на реках Жаксыбай и Калдыгайты, а также отремонтировать плотины, расположенные у населенных пунктов.

Глава государства дал соответствующее поручение правительству. Он также подчеркнул, что паводковую воду необходимо использовать во благо народа.