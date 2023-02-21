Токаев поручил провести анализ состояния дел в сельском хозяйстве

Президент, Поручения, Экономика, Сельское хозяйство
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Глава государства провел встречу с представителями аграрного бизнеса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

В «Акорде» состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с представителями бизнеса в сфере агропромышленного комплекса. Участники мероприятия рассмотрели проблемные вопросы и перспективы развития сельского хозяйства.

Президент отметил, что в прошлом году рост в аграрной сфере составил 9,1 %. По его словам, собран хороший урожай, отечественные фермеры собрали около 23 миллионов тонн зерна. Планомерно ведется работа по диверсификации посевных площадей и переходу на высокорентабельные культуры. Площади масличных культур увеличились почти в 4 раза и достигли 3,5 миллиона гектаров.

Как сказал глава государства, позитивные сдвиги являются, прежде всего, заслугой тружеников села, которые своей ежедневной и упорной работой вносят большой вклад в укрепление продовольственной безопасности нашей страны. Вместе с тем в аграрной сфере существуют ряд проблемных вопросов, которые президент предложил обсудить в рамках открытой дискуссии.

В ходе встречи выступили министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, директор многопрофильного предприятия «Родина» Иван Сауэр, генеральный директор ТОО «Олжа Агро» Айдарбек Ходжаназаров, директор крестьянского товарищества «Зенченко и К» Геннадий Зенченко, директор ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» Фарид Абитаев.

Участники мероприятия поднимали проблемы диверсификации производства, глубокой переработки сырья и выпуска новых агропродуктов, развития сахарной отрасли, семеноводства, животноводства и ветеринарии, а также обеспечения внутреннего рынка и повышения экспортного потенциала. Руководители сельхозпредприятий большое внимание уделили вопросам эффективности выделения и использования средств на развитие АПК, справедливого распределения земельных и водных ресурсов.

Представители аграрного бизнеса отметили необходимость повышения качества жизни на селе, улучшения состояния дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры, в том числе школ и детских садов, а также подготовки кадров.

Заслушав выступления, президент поручил Правительству взять в работу все прозвучавшие предложения и провести тщательный анализ состояния дел в сельском хозяйстве с учетом мнения аграриев. По словам главы государства, подобные встречи с представителями агропромышленного комплекса следует проводить регулярно, поскольку от решения проблем отрасли зависит не только качество жизни граждан, но и состояние продовольственной безопасности страны.

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