Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что работа в данном направлении не должна замыкаться в рамках одного ведомства или отрасли, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент отметил, что создание ядерной энергетики – это масштабная общенациональная задача. Несмотря на то, что атомная генерация считается одним из самых чистых источников энергии, при строительстве АЭС требуется соблюдать экологические нормы, заявил он на заседании Национального совета по науке и технологиям.

Важно выстраивать конструктивное взаимодействие научных и общественных организаций.

Для преодоления радиофобии у определенной части граждан он поручил проводить комплексную разъяснительную работ, при реализации атомных проектов - учитывать интересы местного бизнеса, обеспечив максимальный уровень казахстанского содержания. Для выпуска на наших предприятиях продукции, соответствующей высоким стандартам данной отрасли, потребуется тесная координация усилий ученых, инженеров и промышленников.

«Исхожу из того, что ядерная энергетика даст толчок подготовке профессиональных технических кадров широкого профиля. Мы должны стать цифровой державой с развитым техническим образованием. Этот вопрос имеет особое значение, поскольку затрагивает основы нашего национального образа жизни. Работа в этом направлении будет продолжаться непрерывно. Ахмет Байтурсынов говорил: «По мере развития науки и искусства бедствий будет все меньше» («Ғылым мен өнер артқан сайын бейнет кеми түседі»). Научные достижения должны находить широкое применение во всех сферах. Безусловно, без науки невозможно достичь истинного благополучия. Там, где нет знаний, неизбежно воцаряются тьма и невежество. Именно поэтому в обществе необходимо утвердить культ науки и образования, а также обеспечить дополнительное финансирование достойных ученых, особенно молодых специалистов», – заявил Президент.

