Токаев поручил ускорить строительство аэропорта в курортной зоне Кендерли

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Президент посетил морпорт в Актау и ознакомился с работами по строительству аэропорта в Кендерли

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев посетил Актауский международный морской порт – ключевой логистический хаб страны, играющий важную роль в развитии транзитного потенциала Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Сегодня порт представляет современный многоцелевой терминал, обеспечивающий круглосуточную перевалку грузов в течение всего года по направлениям Восток – Запад и Север – Юг. Расположение на пересечении международных транспортных коридоров придает ему стратегическое значение в укреплении национальной и региональной логистики.

Президенту было доложено о перспективах развития транспортно-логистической инфраструктуры Мангистауской области, включая планы по модернизации портовых мощностей и расширению транзитного потенциала страны.

Как сообщил министр транспорта Марат Карабаев, в регионе реализуются 24 инфраструктурных проекта на общую сумму 1,9 трлн тенге.  В 2024 году объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличился на 62 % и достиг 4,5 млн тонн. По данному направлению было перевезено 358 контейнерных поездов и 27 тысяч единиц автотранспорта, при этом объем экспорта составил 3,2 млн тонн. К 2028 году данный показатель планируется довести до 10 млн тонн.

В Актау ведется строительство контейнерного хаба, что позволит увеличить пропускную способность порта города с 140 тыс. до 240 тыс. ДФЭ.

В соответствии с поручением Главы государства в курортной зоне Кендерли начато возведение нового аэропорта. Его пропускная способность составит 150 пассажиров в час. Планируется запуск регулярных авиарейсов, соединяющих Кендерли с Алматы и Астаной.

Предусмотрена реализация масштабных дорожных проектов – Центр – Запад и Бейнеу – Саксаульский, запуск которых позволит оптимизировать логистику на ключевых направлениях и снизить затраты на перевозку транзитных и экспортных грузов. В частности, расстояние от Астаны до Актау уменьшится на 800 км, от Хоргоса до Актау – на 900 км.

Глава государства поручил ускорить строительство аэропорта в курортной зоне Кендерли. Он подчеркнул, что Мангистауская область обладает высоким потенциалом для того, чтобы Казахстан превратился в транспортно-логистический хаб Евразии. Реализация данной задачи имеет стратегическое значение.

#президент #строительство #аэропорт #морпорт

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