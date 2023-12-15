Доступное жилье: об инновационной технологии строительства рассказали Токаеву

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В рамках посещения промышленных объектов столицы глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой ТОО MODEХ Astana, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: akorda.kz

MODEХ Astana – дочернее предприятие холдинга BI Group –действует с 2020 года и на сегодняшний день обеспечивает работой 360 человек. Стоимость проекта составляет 16 млрд тенге.

На предприятии применяются инновационные технологии индустриально-модульного строительства.

По словам председателя совета директоров компании BI Group Айдына Рахимбаева, модульное домостроение позволяет существенно сократить время возведения различных видов сооружений, снизить их себестоимость и, следовательно, способствует доступности жилья для широкого круга граждан.

Данная технология может быть использована не только при строительстве домов, коттеджей и жилых комплексов, но и при возведении объектов социальной инфраструктуры.

Со дня основания компания по данной технологии уже построила объекты общей площадью более 200 тысяч квадратных метров.

#Астана #Токаев #президент #экономика #индустриальная зона #строительтсво

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